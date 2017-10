Fast jeder Dritte pendelt zur Arbeit Die Zahl der Menschen, die längere Fahrtwege auf sich nehmen, steigt. Nach Dresden fahren vor allem Frauen gerne.

Die Langzeitbelichtung zeigt Leuchtspuren von Autos und Lkw auf einer Autobahn. Viele Arbeitnehmer müssen für den täglichen Weg zur Arbeit auch über Autobahnen fahren. Rund 17 Kilometer sind Pendler durchschnittlich unterwegs. © Julian Stratenschulte/dpa

Für viele Arbeitnehmer beginnt sie nun wieder, die Zeit, in der sie noch im Dunkeln zur Arbeit fahren und oft erst im Dunkeln wieder nach Hause kommen. Besonders hart trifft es dabei Pendler, also die Menschen, die für den täglichen Weg zur Arbeit eine längere Strecke auf sich nehmen müssen.

Nach einer neuen Statistik der Bundesagentur für Arbeit sind diese aber in guter Gesellschaft: Von den rund 31 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Deutschland pendelten im vergangenen Jahr 12,16 Millionen zur Arbeit in einen anderen Kreis innerhalb der Bundesrepublik. Nicht nur die Zahl der Pendler ist damit erneut gestiegen, sondern auch ihr Weg: Wie das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) errechnet hat, legen sie eine Strecke von durchschnittlich knapp 17 Kilometern zurück. Im Jahr 1999 habe dieser Wert erst bei 14,6 Kilometern gelegen. Erst am Freitag veröffentlichte die Bundesagentur für Arbeit den neuen Pendleratlas. Er zeigt auf einer interaktiven Karte im Internet die Pendlerverflechtungen aller deutschen Städte und Landkreise im Juni 2016 (siehe Link am Ende des Artikels).

Fast 200 pendeln nach Leipzig

Demnach machten sich im Landkreis Meißen von genau 94 482 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten täglich 34 979 auf den Weg zur Arbeit in einen anderen Landkreis. Das ist fast jeder Dritte.

Ihr häufigstes Ziel dürfte dabei wenig überraschen: Die meisten dieser sogenannten Auspendler hatten eine Arbeitsstelle in der Landeshauptstadt gefunden. Nach Mittelsachsen pendelten immerhin noch knapp 2 200 Arbeitnehmer, in die Sächsische Schweiz und nach Bautzen knapp 2 000. Leipzig ist für die Kreis Meißner dagegen einfach zu weit weg: Keine 200 pendelten im vergangenen Juni dorthin. Auspendler sind jedoch nur die eine Seite der Medaille. Denn gleichzeitig pendelten knapp 28 000 Beschäftigte, die in einem anderen Kreis wohnen, in den Landkreis Meißen ein. Das ist ein knappes Drittel aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, die im Landkreis arbeiten.

Auch bei den Einpendlern kamen die meisten (knapp 11 000) aus Dresden, gefolgt von Mittelsachsen (2 520) und der Sächsischen Schweiz (gut 2 500). Die Görlitzer und Leipziger nahmen die weite Strecke bis in den Kreis Meißen häufiger auf sich als umgekehrt: Aus diesen Städten pendelten jeweils gut 350 Menschen in unsere Region. Selbst wenn insgesamt mehr Menschen den Landkreis Meißen zum Arbeiten verlassen, als für den Beruf einpendeln, so liegt Meißen damit doch voll im Sachsentrend: Nur in den drei größten Städten Dresden, Leipzig und Chemnitz pendeln mehr Menschen ein als aus.

Was der Pendleratlas auch zeigt, ist, dass Männer häufiger pendeln als Frauen – mit einer Ausnahme: Aus dem Landkreis Meißen pendelten im vergangenen Jahr rund 10 200 Frauen nach Dresden, aber nur rund 9 300 Männer. In umgekehrter Richtung waren es 4 300 Frauen zu knapp 6 600 Männern. Eine mögliche Erklärung könnte sein, dass es in Dresden deutlich mehr Stellen im Dienstleistungsbereich gibt im Vergleich zu Stellen im verarbeitenden Gewerbe und auf dem Bau.

Tendenziell ist die Entwicklung für den Freistaat positiv: Die Zahl der Menschen, die zum Arbeiten nach Sachsen fahren, steigt beständig.

