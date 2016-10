Fast freie Fahrt Nach reichlich einem Jahr Bauzeit ist die Grimmaische Straße wieder offen. Aber noch rollt der Verkehr nicht so, wie er sollte.

Auf der Grimmaischen Straße rollt der Verkehr wieder. Noch aber eingeschränkt. Denn obwohl die Straße unter der Brücke tiefergelegt wurde, damit Laster besser hindurchpassen, besteht für sie noch ein Durchfahrtsverbot. © Dietmar Thomas

Am Sternplatz dreht so mancher Kraftfahrer eine Ehrenrunde. Die Einfahrt in die Grimmaische Straße ist seit zwei Tagen von dieser Seite aus verboten. Einige Autofahrer übersehen die Verbotsschilder und biegen wie gewohnt in die schmale Straße ein. Nach reichlich einem Jahr Bauzeit ist sie wieder für den Durchgangsverkehr geöffnet. Allerdings hat sich gleichzeitig die Verkehrsführung geändert. „Es fehlt ein Zusatzschild, wie die Umleitung verläuft oder ein Hinweis, wie unsere Geschäfte, die Ärzte und das Dialysezentrum zu erreichen sind“, bemängelt Kornelia Härtel vom Bestellcenter.

Die Leute würden die Verbotsschilder sehen und wieder wegfahren, weil ihnen nicht klar sei, dass sie den vorderen Abschnitt der Grimmaischen Straße durch einen kleinen Umweg über die West-, Max-Planck- und Zuckerfabrikstraße erreichen, befürchtet die Händlerin. Tatsächlich ist es sehr ruhig auf der Straße.

Es sei immer so, dass sich die Kraftfahrer erst an eine neue Verkehrsführung gewöhnen müssen. Die Stadt werde die Situation ein paar Tage beobachten und dann entscheiden, ob an der Beschilderung etwas geändert werden müsse, sagt Thomas Mettcher, Pressesprecher der Stadt Döbeln.

Kornelia Härtel hat bisher durchgehalten, obwohl sie während der Bauzeit etwa 50 Prozent ihres Umsatzes eingebüßt hat. „Wenn die Kunden einmal weg sind, bleiben sie auch weg“, meint sie. Deshalb stimmt es sie nur verhalten optimistisch, dass die Grimmaische Straße wieder geöffnet ist.

Eine Anwohnerin, die bei ihr einkauft, schimpft über den schleppenden Baufortschritt. „Das ist der Berliner Flughafen nochmal“, sagt sie. In der vergangenen Woche sei auf der Baustelle gar nichts passiert. Und wenn die Arbeiter da sind, falle der sprichwörtliche Hammer um 16 Uhr und freitags schon um 13 Uhr. „Das ist eine Katastrophe. Bei schönem Wetter könnten sie doch bis 20 Uhr arbeiten.“

Trotz, dass der Verkehr wieder rollt, ist die Straße noch nicht komplett. Zwischen dem Hotel Weiße Taube und dem Getränkeladen ist der Fußweg nicht gepflastert, sondern nur mit Erde aufgefüllt. Auch wenn die Kunden den Schmutz bei schlechtem Wetter permanent mit in das Geschäft bringen, empfindet das Toska Matzeik vom Getränkeladen als nicht so schlimm. „Hauptsache die Kunden kommen wieder“, sagt sie. Etwa die Hälfte hat sie in den vergangenen 13 Monaten verloren. Verwundert ist die Mitarbeiterin über die Ampeln in der Nähe des Geschäftes und des Hotels. Die sind zwar angeschaltet, aber von der Straße weggedreht.

Der Stadtsprecher erklärt, dass in diesem Bereich demnächst noch Restarbeiten erfolgen sollen. Um die entsprechende Technik aufstellen zu können, werde der Verkehr dann mit den Ampeln geregelt.

Ein bisschen chaotisch empfindet Corrina Burgmeister von der Apotheke am Sternplatz den derzeitigen Verkehr. Das sei aber auch verständlich, wenn die Kraftfahrer ein Jahr lang woanders langgefahren sind. Mit der neuen Verkehrsführung ist auch ein Halteverbot auf einer Seite der Grimmaischen Straße verbunden. Dadurch ist in den umliegenden Straßen kaum noch ein Parkplatz zu bekommen. „Ich weiß noch nicht, wie sehr ich mich freuen kann, dass die Straße wieder offen ist“, meint die Apothekerin vorsichtig. Etwa ein Viertel weniger Umsatz hatte sie in den vergangenen Monaten in der Kasse. „Ich hoffe, dass die alten Kunden wiederkommen.“

Das hofft auch Michaela Cyliax vom gegenüberliegenden Blumeneck. Sie konnte einen kleinen Teil ihres Umsatzverlustes mit dem Verkauf im Internet abfedern. Jetzt hofft sie auf das Herbst- und Weihnachtsgeschäft. Der Verkehr vor ihrem Geschäft hat in den vergangenen Tagen merklich zugenommen. Etwas ist ihr besonders aufgefallen. Während die meisten Autofahrer vorsichtig durch den Kreisel fahren und vor jedem Straßenabzweig stoppen, seien die Busse mit einer enormen Geschwindigkeit unterwegs. Die fahren jetzt wieder auf ihrer alten Linie durch die Grimmaische Straße und halten an den früheren Haltestellen.

Weiter gesperrt bleibt die Lindenallee zwischen Grimmaischer Straße und Bahnhofskreuzung. Dort werden die Straßenbauarbeiten unter Regie des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr fortgeführt.

