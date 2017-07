Fast eine Million für das Kita-Hort-Modell Am Donnerstag wurde ein Förderbescheid zum Neubau einer Kindereinrichtung in Wiesa an den OB übergeben.

Brunhild Kurth (r.) bei der Übergabe des Förderchecks an OB Dantz (l.). Aloysius Mikwauschk (m.), CDU-Landtagsabgeordneter, war ebenfalls dabei. © René Plaul

Der Neubau einer komplexen Kindereinrichtung, also Hort und Kita unter einem Dach, war schon lange das Thema im Rathaus der Stadt Kamenz. Brunhild Kurth (CDU), Sachsens Kultusministerin, überreichte am Donnerstag im alten Hort an der Bischofswerdaer Straße persönlich den Förderbescheid über 930 000 Euro aus dem Förderprogramm „Brücken in die Zukunft“. Ein Großteil des Programms wird übrigens generell in die Sanierung und den Neubau von Kitas gesteckt. In trockenen Tüchern steckt die Finanzierung des Neubaus trotzdem nicht. Von den 3,9 Millionen Euro Baukosten können bis zu 2,2 Millionen Euro gefördert werden. Die 930 000 Euro sind da nur ein Teil. Es fehlt noch die Zusage zur Kita-Bau-Fachförderung des Landkreises. Die Stadt muss rund zwei Millionen Euro selbst zuzahlen. Sollte der Förderantrag nicht genehmigt werden, so müsste die Stadt wohl auch die fehlenden Kosten abdecken.

Lange und hartnäckig musste die Stadt Kamenz um Oberbürgermeister Roland Dantz für den Neubau und die Förderung kämpfen. Brunhild Kurth kam auch darauf zu sprechen. „Wir lassen die Schulen im Dorf“, sagte sie. Denn es sei wichtig und durch dieses Projekt auch erreicht wurden, den Kindern einen nahtlosen Übergang von Kita zu Grundschule und Hort zu ermöglichen. Die Idee, einen Hort und einen Kindergarten als komplexe Kindereinrichtung zu planen, sei daher ideal.

Weiterer Kita-Standort entsteht

Gebaut wird die neue Einrichtung mit einer Kapazität von 170 Plätzen. 100 Plätze sind dem Hort, 70 Plätze der Kita mit Krippe zugeteilt. Dass heißt, dass im neuen Gebäude der Hort Wiesa und eine weitere Kita zusammenziehen werden. Dadurch wird ein weiterer Kitastandort entstehen. Der alte Hort wird nach Fertigstellung des Neubaus endgültig abgerissen. Die Sanierungskosten hätten den finanziellen Rahmen weit überschritten. Durch den Abriss des alten Horts soll auch der angrenzenden Feuerwehr endlich mehr Freiraum geboten werden. Denn es kam in der Vergangenheit schon oft zu kritischen Situationen. Die Kita „Hasenberg“ dagegen bleibt vorerst weiterhin bestehen.

Die Wahl des Standorts für den Neubau erfolgte ebenso gut überlegt. Viele Grundstücke standen zur Auswahl. Das passende Grundstück dann aber zu bekommen, war gar nicht so einfach. In unmittelbarer Umgebung des Grundstücks befindet sich auch die Grundschule. Man hat somit alles dicht an einem Ort.

Baustart für nächstes Jahr angestrebt

Bei dem Neubau handelt es sich um einen zweistöckigen Kompaktbau. Um das Gebäude herum soll die Spielanlage der Kinder entstehen. Die Planung der Fassade ist noch nicht endgültig geklärt. Dennoch durften auch die Kinder schon ihre persönlichen Wünsche äußern. Darunter ist ein großer Bewegungsraum mit Bällen, eine Nestschaukel, Sitzecke, aber auch ein Computer- und ein größerer Speiseraum. Die Vorfreude der Kinder ist schon jetzt groß.

Baustart könnte voraussichtlich März 2018 sein. Die Kinder können dann womöglich ab August 2019 ihr neues Domizil beziehen. Bis dahin haben sie also noch genug Zeit, um all ihre Wünsche mit den Erziehern zu besprechen, um den Neubau gemeinsam wie ein Zuhause zu gestalten.

Autor Michael Tischer (15) ist Mitglied der SZ-Jugendredaktion. Der Schüler des Sauerbruchgymnasiums Großröhrsdorf absolviert derzeit ein Praktikum in der SZ-Lokalredaktion.

zur Startseite