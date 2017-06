Fast dreihundert Kinder wollen Kreismeister werden Jugendfeuerwehren aus dem Norden des Landkreises duellierten sich in Niesky. Mit Erfolg für einheimische Truppen.

Druck auf die Kübelspritze und Wasser marsch. © Jens Trenkler

Niesky. Am Sonnabend trafen sich auf dem Rosensportplatz in Niesky insgesamt 22 Jugendfeuerwehren aus dem nördlichen Teil des Landkreises zum nun bereits 9. Kreisjugendfeuerwehrtag. Insgesamt 287 Mädchen und Jungen zwischen 11 und 18 Jahren zeigten bei der Veranstaltung, was sie in ihren Wehren in den vergangenen Monaten erlernt haben. (szo)

