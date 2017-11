Fast doppelt so schnell Die Polizei stellt einen Temposünder auf der Autobahn.

Fast doppelt so schnell wie erlaubt war ein Raser auf der Autobahn A 4 unterwegs. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurde am Vortag ein Autofahrer im Bereich einer Tagesbaustelle in Höhe der Rastanlage „Auerswalder Blick“ mit Tempo 183 gemessen. Wegen der Baumaßnahmen war die zulässige Höchstgeschwindigkeit dort auf 100 km/h heruntergesetzt gewesen.

Der Temposünder musste ein Bußgeld von 1 200 Euro als Sicherheitsleistung zahlen, teilte die Polizei mit. (DA/dpa)

