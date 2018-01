Fast das ganze Jahr ungeschlagen Fußball-Team, FSV Oderwitz 02

Welch ein Jahr für die Fußballer des FSV Oderwitz: ungeschlagener Kreismeister mit 26 Siegen und nur vier Unentschieden in 30 Punktspielen, Kreispokalsieger, nach dem Aufstieg in die Landesklasse zur Winterpause punktgleich mit dem Tabellenersten auf Platz zwei. Die erste Niederlage setzte es nach über 50 Pflichtspielen im Oktober. Dazu erwiesen sich die Oderwitzer im Sachsenpokal als Favoritenschreck, zogen nach Siegen über Frankenberg, beim Landesliga-Absteiger Freiberg und sensationell über Landesliga-Spitzenreiter Lößnitz ins Viertelfinale ein, wo gegen Radebeul Schluss war. Aber: so kann es 2018 weitergehen.

