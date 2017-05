Fast alle Spielplätze ohne Mängel

Die Stadt Stolpen hatte Anfang Mai einen Termin für die Hauptinspektion aller Spielplätze in den Ortsteilen sowie in Stolpen selbst. Insgesamt gibt es zwölf öffentliche Spielplätze, die von den Mitarbeitern des Bauhofes betreut werden. Stolpens Bürgermeister Uwe Steglich (FDP) bescheinigte ihnen eine gute Arbeit. Der Zustand der Plätze sei immer mit im Blick gewesen. Deshalb ist man in der Stadtverwaltung auch mit dem Ergebnis der Hauptinspektion zufrieden. Acht Spielplatze wurden ohne Mängel abgenommen. Bei vier weiteren habe man kleinere Mängel festgestellt. Keine Aussagen gibt es darüber, um welche Mängel es sich handelt. Diese seien aber zeitnah abstellbar, sagt der Bürgermeister. Offenbar sind damit auch keine größeren Sanierungsmaßnahmen verbunden. Die Kinder können also auch weiter uneingeschränkt die öffentlichen Spielplätze in den Ortsteilen nutzen. (SZ/aw)

