Ungewohnte Töne bei der Sparkasse: In der Zentrale an der Riesaer Hauptstraße trat jetzt die Schalmeienzunft Strehla auf. Dann wurden Dutzende Umschläge verteilt. © Sparkasse

Livemusik in der Sparkassenzentrale? Das gibt es nicht jeden Tag. Aber am Montag dieser Woche: Da spielte die Schalmeienzunft Strehla im Gebäude an der Riesaer Hauptstraße auf. Der Verein hat Grund zur Freude: Er bekam Geld für den Kauf von Instrumenten bewilligt.

Auch 46 weitere Vereine aus der Region erhielten am Montag Förderzusagen. Landrat Arndt Steinbach (CDU) und Rolf Schlagloth, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Meißen, konnten insgesamt mehr als 88 000 Euro austeilen. Möglich wurde die Ausschüttung durch das PS-Lotterie-Sparen der Sparkasse. „Es ist Jahr für Jahr eine große Freude, die Mittel aus dem Zweckertrag der PS-Lotterie, unserer Region wieder zur Verfügung stellen zu können“, teilt das Unternehmen mit. Das Geld stammt aus dem regionalen Losverkauf der Sparkasse. „Nur durch die vielen Lotteriesparer ist es möglich, Projekte von gemeinnützigen Vereinen zu unterstützen – und das zweimal im Jahr. Darüber freuen wir uns sehr “, sagt Rolf Schlagloth.

Freuen können sich auch der 1. FC Coswig 2011 und der Lommatzscher SV 1923, die ein zweitägiges Fußballcamp mit René Tretschok durchführen können. Der Athletikclub Meißen erhält Unterstützung bei der Anschaffung einer Wettkampfhantel, der Handballclub Großenhain kann ein Sommerferienlager durchführen und der ESV Lok Riesa Spielerkabinen anschaffen.

Neben dem Sport profitiert auch die Kultur: Der Förderverein Schloss Schönfeld kann Bühnenpodeste kaufen, die Kirchgemeinde Krögis erhält Geld zur Sanierung des Kirch-Innenraumes, der Kultur- und Heimatverein Sörnewitz kann sich Requisiten für die Theatergruppe und der Männergesangsverein Liederkranz Boxdorf neue Auftrittsbücher anschaffen. Laut Sparkasse ist die Ausschüttung der Lotterie-Erlöse nur ein Teil der Fördermaßnahmen für die Region – so stelle man auch Spenden- und Sponsoringgelder zur Verfügung. (SZ)

