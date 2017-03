Fast 90 Straftaten an Schulen Vor allem Körperverletzungen und Sachbeschädigungen wurden angezeigt. Der Landkreis setzt auf Prävention.

Rangeleien gibt es unter Kindern und Jugendlichen oft. Doch bei Gewalt muss gehandelt werden. © dpa

Im vergangenen Schuljahr ist er eskaliert, ein Streit unter ausländischen Schülern an der Waldheimer Oberschule. „Es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung“, so Schulleiter Jürgen Köber. Die Verursacher zeigte er an. Die Folge: Der Fall kam vor Gericht, es wurden Sozialstunden verhängt.

Körperverletzungen und Sachbeschädigungen sowie Brandstiftungen sind die häufigsten Straftaten an Schulen, die zur Regionalstelle Chemnitz der Sächsischen Bildungsagentur gehören, wie das Landeskriminalamt (LKA) Sachsen auf Nachfrage mitteilte. Im Jahr 2015 wurden dabei 89 Straftaten an mittelsächsischen Schulen gemeldet, im Jahr zuvor waren es neun weniger. Wie die Situation im vergangenen Jahr gewesen ist, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Die Kriminalstatistik für 2016 wird erst im Frühjahr veröffentlicht.

Zumindest 2015 war Mittelsachsen der Landkreis mit den meisten Straftaten an Schulen. Mehr Fälle wurden lediglich aus der Stadt Leipzig (188) sowie der Stadt Dresden (164) gemeldet. 2014 sah das noch anders aus: Da lag Mittelsachsen noch auf Platz sechs. Neben Leipzig und Dresden waren Regionen wie Bautzen und Görlitz auffälliger. Die meisten Straftaten wurden laut Kathlen Zink, stellvertretende Pressesprecherin des LKA, in den Schulen oder auf den Schulhöfen begangen. Am häufigsten sind Konflikte dabei in Oberschulen eskaliert. Doch zumindest sachsenweit gab es auch eine Vielzahl an Straftaten in Förder- sowie sogar an Grundschulen.

Um Gewalt an Schulen zu verhindern, investiert der Landkreis Mittelsachsen jetzt in Prävention. Die Mitglieder des Jugendhilfe- und Sozialausschusses stimmten zu, dass der Verein Regenbogenbus aus Wittgensdorf bei Chemnitz rund 33 000 Euro erhält, um an verschiedenen Schulen in den Altkreisen Döbeln sowie Mittweida Gewalt vorzubeugen. Angeschoben werden sollen dabei Projekte und Arbeiten, die das Klassenklima stärken, die soziale Kompetenz der Schüler kräftigen sowie ihnen dabei helfen, Konflikte besser zu verarbeiten. Ziel sei es auch, Mobbing vorzubeugen.

Welche Einrichtungen genau von dem Angebot profitieren, lässt der Verein derzeit ebenso offen wie die konkrete Form der Projekte. Grund ist, dass die Mitglieder erst Anfang des Monats ihre Arbeit aufgenommen haben. „Dazu möchte ich noch keine Aussage treffen, da sich das Projekt in der Anfangsphase befindet“, so Thomas Uhlig vom Vorstand des Vereins. In Chemnitz ist Regenbogenbus bereits an mehreren Schulen auf dem Bereich tätig. Der Verein hat seit 1993 Erfahrungen im Bereich des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes.

Mit Streitschlichtern gegen Gewalt

Der Zusammenarbeit mit den mittelsächsischen Schulen voraus ging eine Bedarfsanalyse, die im April 2016 abgeschlossen wurde. Umgesetzt werden sollen die Projekte des Vereins neben den Schulen auch in verschiedenen Jugendeinrichtungen.

Für die Schulen ist Gewalt, in welcher Form auch immer, eine große Herausforderung, wie Dr. Susann Meerheim, Referentin am Sächsischen Kultusministerium, deutlich macht. „Gewalt an Schulen ist kein Kavaliersdelikt, sondern muss hart bestraft werden.“ Damit es erst gar nicht dazu komme, müsse an den Einrichtungen intensive Präventionsarbeit geleistet werden. Aber: „Schule ist keine Reparaturwerkstatt. Sie kann nicht allein die gesellschaftlichen und familiären Probleme lösen. Die größte Prägung von Kindern erfolgt durch das Elternhaus“, so Meerheim.

An den meisten Schulen laufen bereits Projekte, mit denen Gewalt vorgebeugt werden soll. So hat beispielsweise die Peter-Apian-Oberschule in Leisnig Lehrer, die als Streitschlichter ausgebildet worden sind sowie einen Neigungskurs zu diesem Thema. Weiterhin gibt es ein Theaterstück, das sich mit Mobbing auseinandersetzt. „Gewalt an der Schule gab es bisher nicht, auch keine Sachbeschädigung, nur kleinere Gerangel“, sagt die stellvertretende Schulleiterin Manuela Konzok. Gewaltfrei geblieben ist bisher auch die Grundschule Am Weinberg in Roßwein. „Unsere Klassensprecher und Streitschlichter sorgen dafür, dass Auseinandersetzungen in geordneten Bahnen verlaufen“, erklärt die kommissarische Leiterin Barbara Richter.

Auch an der Waldheimer Oberschule schauen Lehrer und Schulsozialarbeiterin nicht tatenlos zu. Konkrete Projekte werden von der Schulsozialarbeiterin koordiniert. Diese Stelle ist laut Jürgen Köber allerdings erst neu besetzt worden, so dass die Projekte erst einmal wieder in Gang kommen müssen.

Cybermobbing ist eines der Themen, welches die Polizei bei ihren Präventionsveranstaltungen in den Schulen aufgreift. In Angeboten für Fünft- und Sechstklässler legen die Beamten dabei unter anderem Wert darauf, dass die Schüler sich auch in die Lage der Opfer von Gewalt einfühlen können. In der achten und neunten Klasse stehen Körperverletzung und Raub im Vordergrund.

