Fast 90 Geschichten, die Mut machen Das Team des Projektes „Steh-auf-Geschichten“ zieht Bilanz. Im nächsten Jahr soll es weitergehen.

Jens Ossada isrt künstlerischer Leiter des „Steh-auf-Geschichten“-Projekts. © André Braun

Über 90 Menschen haben dem Team des Projektes „Steh-auf-Geschichten“ von den Wendepunkten in ihrem Leben erzählt. Diesen Stand nannte Jens Ossada, künstlerischer Leiter des Projektes. Zum großen Teil bleiben die Autoren anonym. Auf einer Internetseite sind die Geschichten nachzulesen. Sie haben auch zu Wortinstallationen, Tänzen sowie kalligraphischen Werken angeregt.

Einen Überblick über das, was das Team um Ossada aus Ehrenberg in den vergangenen Monaten geschaffen hat, erhalten Interessierte am Freitag, 10. November. Um 19.30 Uhr beginnt die Abschlusspräsentation in der kleinen Galerie des Döbelner Rathauses. Vorgesehen ist, so Ossada, auch einige Geschichten vorzulesen. Erstmals werden sich zudem die Projektmitarbeiter sowie die Förderer treffen. Abschließend soll es einen Ausblick auf das Jahr 2018 geben. Denn das Projekt soll fortgeführt werden. (DA/mf)

zur Startseite