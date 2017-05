Fast 500 Starter beim Höhenlauf In Kreckwitz, Rammenau und Gaußig sind Ausdauersportler unterwegs. Viele Siege gehen an Aktive aus dem Kreis Bautzen.

Wieder in der Heimat am Start: Johanna Kleiner, hier noch im Bautzener Trikot beim 37. Bischofswerdaer Langstreckenlauf 2014. © Christian Kluge

Leichtathletik. Langeweile haben die Läufer aus der Region derzeit nicht gerade. Am 24. Mai stand der 30. Lauf um die Kreckwitzer Höhen auf dem Programm. 479 Sportler kamen hier ins Ziel. Zwei Tage später folgte die sechste Auflage des Rammenauer Fichtelaufes mit 245 Finishern am Barockschloss. Und am Sonntag folgte dann schon wieder der 32. Gaußiger Parklauf mit 230 Aktiven. Einige Namen tauchen trotz der Herausforderungen mehrfach in den Ergebnislisten auf.

Beispielsweise der von Martin Wähner vom HSV 1923 Pulsnitz. Beim Höhenlauf musste er sich in der Männerklasse nach harten 10,2 km in 39:05 Min. knapp Sandro Besold vom Bautzener LV Rot-Weiß 90 (38:24) geschlagen geben. Vier Tage später war Wähner schon wieder Zweiter. Die 13,0 km in Gaußig lief er in starken 53:30 Min. und kam hinter Patrick Koburger von der SG Adelsberg (52:17) ins Ziel.

Das war auch die längste Distanz, die bei allen drei Laufveranstaltungen angeboten wurde. Schnellste Frau aus dem Landkreis auf dieser Strecke war übrigens Anna Berge vom Laufteam Bautzen-Gage. Sie gehört schon der Altersklasse W 30 an und benötigte 1:07:20 Std. Schneller war nur die Siegerin Heike Hänsel vom VfL Dresden-Bühlau, die schon nach 1:04:43 Std. das Ziel erreichte.

Sehr beachtlich, denn sie ist „Baujahr“ 1963 und gehört schon der W 50 an! Beim Lauf in Kreckwitz war Hänsel auch dabei und Gesamtfünfte über 10,2 km in 48:58 Min. Bei der weiblichen Jugend taucht in der Kreckwitzer Ergebnisliste eine alte Bekannte auf: Johanna Kleiner. Sie war vor zwei Jahren vom OSLV Bautzen zum Dresdner SC gewechselt und lieferte als Siegerin über 5,1 km starke 20:25 Min. ab. Einer, der noch dem OSLV angehört, gewann derweil in Rammenau auf der 7,5-km-Strecke. Marc Ueberfuhr setzte sich in 25:18 Min. klar gegen die Konkurrenz durch. Und wer fand sich auch hier vorne ein? Der Pulsnitzer Martin Wähner, dem sicher noch der Höhenlauf in den Knochen steckte. Er wurde Gesamtvierter in 27:16 Min.

Auf den kürzeren Strecken überzeugte oft der Nachwuchs vom TV 1848 Bischofswerda und auch vom OSLV Bautzen. Tagessiege gab es unter anderem für Luisa Pietsch (OSLV) in Kreckwitz, Anna Böhme (TV 1848) in Rammenau oder Theresa Hesse (TV 1848) in Gaußig. Die kompletten Ergebnislisten der Läufe gibt es im Internet.

