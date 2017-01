Fast 500 Einwohner in einem halben Jahr verloren 2020 soll Niederau wieder über 4000 Einwohner haben. Der Zuzug hat allerdings nicht nur Vorteile, sondern kostet die Gemeinde auch viel Geld.

Bauland für junge Familien. Damit will die Gemeinde einem weiteren Sinken der Niederauer Einwohnerzahlen entgegenwirken. © Anne Hübschmann

Im Juni vorigen Jahres lebten in der Gemeinde 3 947 Einwohner, etwa so viele wie ein Jahr zuvor. Ende 2015 jedoch lag die Zahl bei 4 460. Der rasche Anstieg und der ebenso schnelle Rückgang erklären sich dadurch, dass die Flüchtlinge, die im ehemaligen Real-Markt untergebracht waren, mitgezählt wurden. Die sind inzwischen wieder weg.

Nach einer Prognose aus der 6. Regionalisierten Bevölkerungsvorausberechnung des Statistischen Landesamtes des Freistaates Sachsen Kamenz wird Niederau im Jahr 2020 4 049 Einwohner haben. Bis 2030 soll diese Zahl dann wieder auf 3 824 sinken. Um die Selbstständigkeit der Gemeinde zu erhalten, soll einem weiteren Sinken der Niederauer Einwohnerzahlen entgegengewirkt werden.

Deshalb will die Gemeinde mehr Bauland für junge Familien anbieten. Durch die Errichtung von 18 Einfamilienhäusern am Niederauer Libellenweg sowie durch den Neubau von elf Einfamilienhäusern am Niederauer Siedlerweg, durch den Neubau von vorerst sechs Eigenheimen in Ockrilla am Ahornweg und an der Dorfstraße und weiteren Einzelstandorten in Niederau, Oberau und Großdobritz muss die Gemeinde allerdings auch mehr Betreuungsplätze für die Kinder in den gemeindlichen Einrichtungen schaffen.

Bei einer jährlichen Geburtenrate von etwa 35 Kindern, das ist der Durchschnittswert der vergangenen sieben Jahre, sind alle Kindereinrichtungen bis Mitte des Jahres 2018 zu 100 Prozent ausgelastet. Nach heutigen Schätzungen müsste die Gemeinde für zusätzliche 50 Betreuungsplätze und die Komplettmodernisierung der Horträumlichkeiten rund 387 500 Euro Eigenmittel in den Jahren 2017 bis 2019 bereitstellen.

zur Startseite