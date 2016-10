Fast 50 Liter Suppe ausgelöffelt Der Bürgerverein Lauterbach bittet zu Tisch. Das erste Suppenfest war ein voller Erfolg.

zurück Bild 1 von 2 weiter Die Mädchen servierten in ihren Kochschürzen die Suppen. Im Bild v.l. Helene, Pauline, Siiri, Cecilia. © Steffen Unger Die Mädchen servierten in ihren Kochschürzen die Suppen. Im Bild v.l. Helene, Pauline, Siiri, Cecilia.

Bert Wawrzinek (vorn) verkostet mit einer Jury alle 15 Suppen. Danach waren die Gäste dran.

Zum Glück mussten die Mitglieder des Kultur- und Bürgervereins im Stolpener Ortsteil Lauterbach die viele Suppe nicht selbst auslöffeln, die sie sich da eingebrockt hatten. Über 45 Liter dampften in der Küche und warteten darauf, verzehrt zu werden. In einem Topf sei dann nur ein kleines Suppenrinnsal übriggeblieben, erzählt Wolfram Umlauft, der den Verein unterstützt. Etwa 70 Personen seien der Einladung des Vereins ins Erbgericht gefolgt, um hier gemeinsam zu soupieren. Dem vorausgegangen war ein Aufruf des Vereins an alle Hobbyköche, etwa drei Liter Suppe mitzubringen und diese einer Jury zum Verkosten vorzustellen. Danach konnten alle, die wollten, zum Löffel greifen.

Aber als Erstes war die Jury dran, die Mitglieder ließen es sich schmecken. Verkostet wurden 15 Suppen. Elf verschiedene Suppen gab es, vier trugen zwar den gleichen Namen, schmeckten aber trotzdem unterschiedlich. Und wie das so ist, fiel die Wahl nicht leicht. Letztlich hat die Jury die beiden schmackhaftesten Suppen gekürt – und zufällig mit dem neunjährigen Florian Morgenstern den jüngsten Hobbykoch beim Fest ausgezeichnet. Der Junge aus Lauterbach hatte eine Holundersuppe mitgebracht. „Florian macht es richtig Spaß, am Herd zu stehen. Kleinere Sachen kocht er öfters selbst“, sagt der stolze Vater. Ebenfalls ausgezeichnet wurde die Lauchsuppe von Ralf Trojahn. Für die Gewinner gab es eine Kochmütze und eine Kochschürze.

Darüber hinaus hatte Vereinschef Torsten Petschel für alle Teilnehmer als Dankeschön einen Topflappen genäht und gesponsert. Diese bekommen in den Küchen nun sicher einen Ehrenplatz. Historiker Manfred Beier steuerte noch ein „Bürgerliches Kochbuch“ bei. Darin ist nachzulesen, welche Gerichte die Menschen in Stolpen und Umgebung im Jahr 1908 geköchelt haben.

Die Gäste verfolgten mit Freude und Humor die Verkostung. Einigen lief dabei sicherlich schon das Wasser im Mund zusammen. Nach der Auszeichnung aller Aktiven haben die Gäste dann mit Vergnügen die Suppen sowie auch die selbst hergestellten Dips probiert, sagt Wolfram Umlauft. Die Erwartungen des Kultur- und Bürgervereins an diese Veranstaltung haben sich abstrichlos erfüllt, resümiert er. Besonders gut angekommen sei die Idee, dass Kinder aus dem Ort die Suppen kredenzen. Und auch das „Küchenpersonal“ habe an diesem Tag eine logistische Meisterleistung vollbracht. Immerhin hatte das Erbgericht in Lauterbach schon lange nicht mehr so viele Gäste zugleich an einem Tisch im Gastraum sitzen, außer bei den Veranstaltungen auf dem Saal.

Der Kultur- und Bürgerverein nutzt seit einiger Zeit das Erbgericht, ein kommunales Gebäude. Miete muss nicht bezahlt werden, dafür aber die Betriebskosten. Mithilfe des Investitionspaketes vom Bund will die Stadt Stolpen in das Erbgericht investieren und zum Beispiel die Heizung erweitern und neue Fenster einsetzen. Für den Verein, so viel steht bereits fest, wird es nicht die letzte Veranstaltung gewesen sein.

