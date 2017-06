Fast 450 000 Euro Dividende von VR-Bank Mit dem Jahresüberschuss von rund 840 000 Euro stärkt die Bank auch ihre Rücklagen. Das Geschäft ist trotzdem schwierig.

Die VR-Bank Mittelsachsen hat Bilanz zum Geschäftsjahr 2016 gezogen. Die gute Nachricht: Die Bank hat Gewinn gemacht und rund 841 000 Euro an Jahresüberschuss zur Verfügung. Rund 448 000 Euro davon sollen die Mitglieder als Dividende in Höhe von drei Prozent ausgezahlt bekommen. „Zudem werden die Rücklagen gestärkt“, teilte Robert Thater, Sprecher der Bank, am Dienstag mit.

In allen Bereichen gab es im vergangenen Jahr eine Steigerung. Das Kundenvolumen betrug Ende des Jahres 2016 rund 1,4 Milliarde Euro, 5,3 Prozent mehr als im Vorjahr. Bei der Bilanzsumme gab es eine Steigerung um 4,4, Prozent auf 734,9 Millionen Euro. „Die weiterhin sehr hohe Liquiditätshaltung unserer Kunden ist ursächlich für die Steigerung“, heißt es dazu im Jahresbericht der Bank. Insgesamt 375,4 Millionen Euro, 6,3 Prozent mehr als 2015, an Kundenkrediten hatte die Bank zu vergeben. Grund dafür sei die aktive Marktbearbeitung. Begleitet wurden vor allem Immobilieninvestitionen der Kunden. Die Einlagen sind, trotz einer fast vorliegenden Nullbezinsung um 5,1 Prozent auf 613,5 Millionen gestiegen. „Der Trend zu einer hohen Liquiditätshaltung unserer gewerblichen und privaten Kunden aus Tagesgeldern und Guthaben auf Kontokorrentkonten hält weiterhin an“, so die Vorstände Angelika Belletti und Torsten Bruß.

Trotz der positiven Bilanz bereiten den Vorständen die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen weiter Sorgen. „Die politischen Vorgaben und die damit verbundenen wirtschaftlichen Reaktionen stellten unsere Bank für große Herausforderungen“, heißt es im Jahresbericht. „Die ungünstigen Rahmenbedingungen haben sich noch weiter verschlechtert“, so Bruß. „Und ein Ende ist hier nicht in Sicht“, ergänzte Vorstand Angelika Belletti unter anderem in Bezug auf die anhaltende Niedrigzinsphase.

Am Montag ist der Bilanzbericht zur Mitgliederversammlung in Nossen vorgestellt worden. Am kommenden Montag, 19. Juni, sind die Mitglieder der VR-Bank aus dem Raum Döbeln ins WelWel an die Fichtestraße eingeladen. Im Rahmen der Vertreterversammlung im Nossener Sachsenhof sind Stefan Ettelt, Thorsten Gehlich und Uwe Leeser in den Aufsichtsrat der Bank wiedergewählt worden.

Die VR-Bank betreibt derzeit 16 Geschäftsstellen. Genau 168 Mitarbeiter sind für die Bank tätig, darunter acht Azubis. Versorgt werden 48 226 Privatkunden sowie 3 700 Firmenkunden. Davon sind 15 814 auch Mitglied der Gesellschaft.

