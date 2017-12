Fast 4 250 Euro beim Sponsoren-Lauf Die 1. Kamenzer Oberschule hatte eingeladen – und viele Läufer kamen.

Beim ersten Sponsorenlauf der 1. Oberschule Kamenz kam viel Geld zusammen. © dpa

Kamenz. Zum ersten Sponsorenlauf hatte jetzt die 1. Oberschule Kamenz eingeladen. Viele Freiwillige beteiligten sich daran. Es ging darum, im Stadion der Jugend so viele Runden wie möglich zu laufen und damit die zuvor angeworbenen Sponsoren richtiggehen abzuschöpfen. Im besten Sinne, versteht sich. Sportlich angefeuert vom früheren Schulleiter (und Sportlehrer!) Volker Schmidt ließen sich die Läuferinnen und Läufer wahrlich nicht lumpen. Mancher brauchte Musik für die Bestleistung oder auch den Lauf in der Gruppe, aber das Ergebnis war überragend: 255 Starterinnen und Starter erliefen exakt 4 146,50 Euro. Der Schülerrat beschloss, das Geld für neue Bänke mit Sitzkissen und für das nächste Schulfest anzulegen. Alle Teilnehmer bedanken sich bei den Geldgebern für die tatkräftige finanzielle Unterstützung. Und man war sich einig, dass dieser erste Sponsorenlauf an der 1. Oberschule Kamenz gewiss nicht der letzte gewesen ist. (SZ)

