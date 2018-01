Fast 300 neue Radebeuler Die meisten Babys mit dem Hauptwohnsitz in der Stadt kamen im Frühjahr 2017 zur Welt.

Radebeul. Babyalarm in Radebeul. 2017 kamen 291 neue Erdenbürger in der Lößnitzstadt dazu. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Die Babys wurden zwar nicht hier geboren, weil es im hiesigen Krankenhaus keine Geburtenstation mehr gibt. Der Hauptwohnsitz wurde aber in Radebeul angemeldet. Die meisten Kinder kamen im Frühjahr 2017 zur Welt. Im April waren es mit 29 die meisten. Im Dezember wurden nur 16 kleine Radebeuler geboren.

Frohe Neuigkeiten gab es im letzten Jahr auch in Sachen Eheschließung. 265 Paare gaben sich 2017 in Radebeul das Ja-Wort. Die beliebteste Zeit für Hochzeiten war von Mai bis September. Da waren alle Termine ausgebucht, heißt es vom Standesamt. Besonders gern wird auf Schloss Wackerbarth und in der Hoflößnitz geheiratet. Auch für 2018 gebe es schon wieder etliche Anmeldungen. (SZ/nis)

