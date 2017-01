Fast 30 neue Noro-Virus-Patienten Im Altkreis gibt es bisher nur vereinzelte Infekte. Aber nicht jeder Patient wird dem Amt auch bekannt.

Ein Arzt untersucht einen Patienten mit einem Stethoskop. © Soeren Stache/dpa

Die Temperaturen sind gesunken, die Gefahr für die Ausbreitung des Noro-Virus ist gestiegen. Trotzdem ist die Region Döbeln zu Beginn der Woche noch fit, zumindest in Sachen Brech-Durchfall. In den Kindereinrichtungen, Schulen sowie Pflegeheimen gibt es bisher nur wenige Einzelfälle. „Bislang ist es noch keine Epidemie“, sagt auch Kinderärztin Dr. Margit Richter aus Döbeln. Der aufgrund des Endes der Ferien zu befürchtende Anstieg der Fälle ist ausgeblieben. Dennoch sind die Zahlen im Vergleich zur Vorwoche (22) leicht gestiegen. In der vergangenen Woche sind dem Landratsamt 29 Labornachweise gemeldet worden. „Es besteht weiterhin erhöhte Aktivität“, so Kreissprecherin Cornelia Kluge.

In der Kita Sonnenschein in Leisnig haben sich gestern acht Kinder wegen der Symptome krankgemeldet. Doch ob es wirklich die gefürchteten Viren sind, ist noch nicht bekannt. „Es ist immer schwer zu sagen, ob es Noro-Viren sind oder nicht“, meint Gabriele Marder, bis Ende 2016 Leiterin der Kita Sonnenschein, jetzt nur noch Chefin der „Wirbelwinde“ in Leisnig. Das Problem: Nicht jeder Patient mit Noro-Virus landet beim Arzt, sodass nicht immer eine Stuhlprobe abgegeben wird.

Problematisch ist das vor allem für die Kindereinrichtungen. Diese müssen darauf vertrauen, dass die Eltern ihr Kind bei Erkrankung auch wirklich dem Arzt vorstellen und nicht einfach den Grund für das Zu-Hause-Bleiben verschweigen. Denn eigentlich dürfen die Mädchen und Jungen erst dann wieder in die Kita, wenn sie zwei Tage lang nicht gebrochen haben oder Durchfall hatten, und dann auch nur mit Gesundschreibung vom Arzt. (DA/mf)

