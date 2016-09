Fast 3 000 Euro fürs Klettergerüst Beim Putzkauer Benefizlauf sollte es um den Werkraum gehen. Doch nach Vandalismus auf dem Schulhof planten die Organisatoren um.

© Uwe Soeder

Zum dritten Mal gab es am Sonnabend in Putzkau einen Benefizlauf. Mädchen und Jungen von der Dr.-Alwin-Schade-Grundschule drehten zusammen 675 Runden auf dem Gelände ihrer Schule. Die Schüler der Klassenstufe 1 und 2 liefen 15 Minuten lang auf dem 300 Meter langen Kurs, die Schüler der dritten und vierten Klassen 20 Minuten. Pro Runde erliefen die Schüler mindestens einen Euro. Doch da sich viele Sponsoren für den guten Zweck sehr spendabel zeigten und mehr Geld gaben, steht unterm Strich des Benefizlaufes der stolze Betrag von 2 882 Euro, sagte Sportlehrerin Katrin Israel am Montag.

Das Geld soll helfen, ein neues Klettergerüst für den Spielplatz auf dem Schulgelände zu kaufen, der nach Unterrichtsschluss sowie an den Wochenenden zugleich als öffentlicher Kinderspielplatz genutzt wird. Doch damit verbindet sich auch ein Problem. Am letzten Augustwochenende, als natürlich keiner in der Schule war, war das Klettergerüst von Unbekannten zerstört worden, sagte Schulleiterin Mandy Gründer. Eigentlich wollten die Schüler bei dem seit langem geplanten Lauf Geld sammeln, um den Werkraum neu auszugestalten. Doch aufgrund des Vandalismus auf dem Spielplatz schwenkten Schulleitung und Schulförderverein kurzfristig um und entschieden sich für ein neues Klettergerät. Es kostet nach Recherchen der Gemeindeverwaltung rund 8 000 Euro. „Da ist natürlich jede Aktion willkommen, die die Finanzierung unterstützt“, sagt Bürgermeister Achim Wünsche. Die Gemeinde werde den Kauf eines neuen Spielgerätes für das Schulgelände in ihrer Haushaltsplanung fürs neue Jahr berücksichtigen.

Viele Zuschauer

Der Benefizlauf an der Dr.-Alwin-Schade-Schule ist ein besonderer. Denn jedes Kind suchte sich im Vorfeld selbst seinen Sponsor – Mutti, Vati, Großeltern oder einen netten Nachbarn. Kalkuliert wurde mit einem Euro pro Runde, sagt Kathrin Israel. Doch manche Sponsoren honorierten den sportlichen Einsatz am Sonnabendvormittag mit zwei, drei oder sogar fünf Euro pro Runde. Natürlich ließen es sich die Sponsoren nicht nehmen, ihre Schützlinge anzufeuern. „Es kamen viele Zuschauer. Die Stimmung an der Strecke war toll“, sagte die Sportlehrerin.

Bereits in den Jahren 2009 und 2012 gab es an der Putzkauer Schule zwei Benefizläufe. Damals wurde unter anderem Geld für eine Kletterwand gesammelt, die wenig später auf dem Schulhof aufgebaut t werden konnte. (SZ/ir)

