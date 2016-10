Fast 2,6 Prozent mehr Ost-Rente Die Prognose sagt für 2017 ein deutliches Rentenplus voraus. Doch die Regierung mahnt zur Zusatzvorsorge für das Alter.

Die rund vier Millionen Rentner in Ostdeutschland können auch im nächsten Jahr mit einer spürbaren Erhöhung ihrer Ruhestandsbezüge rechnen. In den neuen Länder wird die Rente um fast 2,6 Prozent steigen. In Westdeutschland rechnet die Rentenversicherung mit einem Zuwachs von etwa 2,3 Prozent. Zusammen mit der außergewöhnlich hohen Anhebung in diesem Sommer würden die Renten innerhalb von nur zwei Jahren im Osten um 8,5 und im Westen um gut 6,5 Prozent zulegen.

Die Deutsche Rentenversicherung bestätigte, dass die Zahlen in ihrem Haushaltplan für 2017 stehen, der am Mittwoch vom Bundeskabinett gebilligt würde. Allerdings seien die Daten, die sich aus der Juli-Schätzung ergeben, erst vorläufig. Die für die Rentenanpassung 2017 relevanten Daten stehen erst im Frühjahr nächsten Jahres endgültig fest. Die Erfahrung der letzten Jahre besagt aber, dass die Prognosen in der Größenordnung immer eintrafen und nur noch unmaßgeblich von den frühen Werten abweichen.

Die Bundesregierung hatte bereits in ihrem Rentenbericht vom vorigen Herbst eine ähnliche Erhöhung prognostiziert. Demnach sollten die Renten im Osten 2017 um 2,3, 2018 um 2,6 und 2019 um beinahe drei Prozent ansteigen.

In der Schwebe ist zudem noch die in der Großen Koalition vereinbarte Angleichung der Ost-Renten ans Westniveau. Nach dem immer noch auf Eis liegenden Gesetzentwurf von Sozialministerin Andrea Nahles (SPD) soll der Rentenwert Ost in zwei Schritten angehoben werden. Erstmals zum 1. Januar 2018 – und zwar um 50 Prozent des zu diesem Zeitpunkt bestehenden Unterschieds zum Rentenwert West. Der Rentenwert bezeichnet den Betrag, der einem Entgeltpunkt in der gesetzlichen Rentenversicherung entspricht. Er beträgt derzeit im Osten 28,66 Euro und im Westen 30,45 Euro. Die vollständige Angleichung soll laut Gesetzentwurf dann zum 1. Januar 2020 erfolgen. Für alle Ostrentner bedeutet das: mehr Geld. Die Kosten für die Anhebung des Rentenwertes Ost im ersten Schritt (2018 und 2019) werden auf rund 1,8 Milliarden Euro im Jahr beziffert, für den zweiten Schritt ab 2020 wird mit Mehrausgaben von 3,9 Milliarden Euro gerechnet.

Die erwarteten Anpassungen gehören nach mehreren Nullrunden zu den größeren Steigerungen. Nur in diesem Jahr gab es einen Ausreißer nach oben: Im Sommer waren die Renten um 4,25 Prozent im Westen und 5,95 Prozent im Osten gestiegen. Ein Grund dafür war ein statistischer Sondereffekt.

Jenseits dieser alles in allem positiven Entwicklung sind die allgemeinen Voraussagen weniger erfreulich. Viele Menschen in Deutschland rutschen ohne mehr eigene Vorsorge voraussichtlich in Altersarmut ab. Vor allem Geringverdiener sind laut Bundesregierung betroffen. 47 Prozent der Niedrigverdiener haben keinerlei Zusatz-Altersvorsorge, wie aus ihrem „Alterssicherungsbericht 2016“ hervorgeht, über den mehrere Medien berichten.

Das Versorgungsniveau der zukünftigen Rentner werde „ohne zusätzliche Altersvorsorge in den kommenden Jahren deutlich zurückgehen“, heißt es in dem Bericht. Insgesamt sorgten gerade die Bezieher geringer Einkommen zu wenig zusätzlich vor, heißt es in dem Bericht weiter. „Während über alle Einkommensklassen hinweg rund 30 Prozent der Befragten angaben, über keine zusätzliche Altersvorsorge zu verfügen, sind es bei den Geringverdienern mit einem Bruttolohn von weniger als 1500 Euro pro Monat knapp 47 Prozent.“ Dabei gehe es um rund 1,9 Millionen der knapp 4,2 Millionen erfassten sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in dieser Niedriglohngruppe. Fast drei Viertel sind Frauen.

Insgesamt verfügten 70,4 Prozent über eine zusätzliche Vorsorge, 33,8 Prozent über einen Riester-Vertrag, 20,4 Prozent sowohl über eine Riester-Police als auch über eine betriebliche Vorsorge. (mit dpa)

