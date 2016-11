Fast 250 freie Ausbildungsplätze in der Region Selbst bei gefragten Berufen sind die Chancen auf eine Lehrstelle hoch. Einige Jugendliche sind trotzdem noch auf der Suche.

Sie wollten Verkäuferin werden, KFZ-Mechatroniker, Friseur, Mechatroniker, Köchin oder Tischler. In den Top 10 der beliebtesten Ausbildungsberufe bei Schulabgängern tauchen seit Jahren immer wieder die gleichen Branchen auf. Doch die Chancen, in diesen Bereichen etwas zu finden, sind deutlich gestiegen. Das sagte Thomas Berndt, Leiter der Bautzener Arbeitsagentur, am Mittwoch.

Zwar suchten 2015/2016 insgesamt 3 697 Jugendliche mithilfe der Agentur und der Jobcenter eine Lehrstelle. Und es gab demgegenüber „nur“ 2 900 gemeldete Ausbildungsplätze. „Doch Ende September waren nur noch 88 Bewerber unversorgt“, sagte Thomas Berndt, also ohne Lehrvertrag. Aber 244 Ausbildungsstellen waren noch zu haben. Ein Grund dafür sei, dass nicht jeder Deckel auf jeden Topf passe. Da könne es schon passieren, dass ein Schulabgänger aus Pulsnitz Verkäufer lernen will, dann aber ausgerechnet in Zittau eine Stelle zur Verfügung steht. Auch für die 88 jungen Menschen ohne Lehrbetrieb sieht Berndt übrigens Chancen. Denn in einigen Bereichen sei es auch jetzt noch möglich, einzusteigen, obwohl das Ausbildungsjahr bereits läuft.

Der positive Trend ist auch auf dem Arbeitsmarkt zu spüren. 21 461 Oberlausitzer waren im Oktober ohne Job. Das sind 448 weniger als im September und 3 580 weniger als vor einem Jahr. 1 222 Ausländer waren von Erwerbslosigkeit betroffen. Das sei lediglich ein Anteil von 5,7 Prozent. Die meisten von ihnen sind Polen mit 416 Männern und Frauen. Es folgen 232 Syrer, 89 Russen und 52 Tschechen. Herausgegriffen aus dieser Gruppe gab es konkret 297 arbeitslose Flüchtlinge. Lediglich 35 von ihnen betreut die Arbeitsagentur, weil ihr Verfahren beispielsweise noch nicht abgeschlossen ist. Für die anderen sind die Jobcentern der Kreise zuständige.

In Bautzen waren im Oktober 3 669 Oberlausitzer von Arbeitslosigkeit betroffen. 132 weniger als im Vormonat. Die Quote lag bei 6,9 Prozent. In Bischofswerda waren 995 Männer und Frauen arbeitslos gemeldet. Die Quote lag bei 8,4 sechs Prozent.

