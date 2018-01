Fast 200 000 Euro für neue Leitungen Die Zuckerfabrikstraße ist zurzeit eine Baustelle und voll gesperrt. Voraussichtlich dauern die Arbeiten bis Ende März.

In der Zuckerfabrikstraße lassen der Abwasserzweckverband Döbeln-Jahnatal und die Döbeln-Oschatzer Wasserwirtschaft neue Leitungen verlegen. © Dietmar Thomas

Döbeln. Die Döbeln-Oschatzer-Wasserwirtschaft GmbH lässt zurzeit in die Zuckerfabrikstraße eine neue Trinkwasserversorgungsleitung und der Abwasserzweckverband Döbeln-Jahnatal (AZV) eine Mischwasserleitung verlegen. Die Arbeiten haben in der vergangenen Woche begonnen und sollen Ende März beendet sein. Voraussetzung ist, dass die Witterung mitspielt. Das teilte Torsten Richter von der Oewa Wasser und Abwasser GmbH in Döbeln auf Anfrage des DA mit.

„Der vorhandene Mischwasserkanal stammt aus den 1950er-Jahren. Er ist sehr stark korrodiert, an verschiedenen Stellen undicht, es besteht stellenweise Scherbenbildung. Bei bei stärken Niederschlägen kommt es zum Rückstau. Im Generalentwässerungsplan der Stadt Döbeln ist die Erneuerung des Kanals in der Zuckerfabrikstraße außerdem vorgesehen“, so Richter .

Die in der Zuckerfabrikstraße verlegte Trinkwasserversorgungsleitung sei noch älter als der Mischwasserkanal. Sie stammt aller Voraussicht noch aus den 1930er-Jahren und ist ebenfalls sehr stark korrodiert. In der Vergangenheit, berichtet Torsten Richter, habe es bereits mehrere Störungen gegeben, sodass die Leitung punktuell immer wieder repariert werden musste. Die Döbeln-Oschatzer Wasserwirtschaft GmbH erneuert die Trinkwasserversorgungsleitung parallel zum Kanalbau. Die Oewa begleitet die Maßnahme als Betriebsführer; ihr obliegt unter anderem die Bauüberwachung.

Einschränkungen für Anwohner

Den Auftrag für den Kanalbau sowie die Erneuerung der Trinkwasserversorgungsleitung hat die Firma LFT Tiefbau aus Ostrau bekommen. Für den Mischwasserkanal liegen die Kosten bei etwa 130 000 Euro (netto). Die Erneuerung der Trinkwasserleitung ist mit etwa 63 000 Euro (netto) veranschlagt. Zum Teil ist die Erneuerung von Hausanschlüssen möglich – sowohl im Zusammenhang mit dem Kanalbau, als auch mit der Erneuerung der Trinkwasserleitung.

„Wie bei jeder Baumaßnahme müssen die Anwohner mit Einschränkungen rechnen. Sie sind jedoch vor Beginn der Arbeiten schriftlich informiert worden. Der Zugang beziehungsweise die Zufahrt zu den Grundstücken ist abends gewährleistet“, so Torsten Richter. Außerhalb des unmittelbaren Baufeldes – die Leitungen werden in offener Bauweise verlegt; das heißt, die Straße wird aufgeschachtet – ist der Zugang jederzeit von beiden Seiten der Zuckerfabrikstraße möglich.

Innerstädtische Umleitung

Die Umleitung erfolgt innerstädtisch auf kurzem Weg über die Lindenallee, die Bahnhofstraße, die Weststraße und die Max-Planck-Straße. Das ist vom Straßenbaulastträger so festgelegt worden, sagte Torsten Richter.

Die Straßenoberfläche wird nach Abschluss der Arbeiten analog des Urzustandes, das heißt mit Natursteinpflaster und Bitumen, durch den Abwasserzweckverband Döbeln-Jahnatal beziehungsweise die Döbeln-Oschatzer Wasserwirtschaft GmbH wieder hergestellt.

