Fast 2 000 neue Handwerker Viele junge Menschen entschieden sich für eine Ausbildung. Die größte Liebe gilt den Autos.

© Symbolfoto: dpa

Gute Nachrichten: 536 Frauen und 1 427 Männer haben in diesem Jahr einen Ausbildungsvertrag bei einem Handwerksbetrieb im Kammerbezirk Dresden unterschrieben. Mit den insgesamt 1 963 neuen Lehrverträgen freut sich die Handwerkskammer über ein Plus von zwei Prozent gegenüber 2015. Zum vierten Mal in Folge ist das ein Anstieg bei den neu abgeschlossenen Ausbildungsverträgen. Das sei aber kein Grund, sich auszuruhen. Auch 2017 wolle man wieder um Jugendliche werben, sagte Andreas Brzezinski, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer. Die Kammer ist mit vielen Innungen vom 20. bis 22. Januar auf der Messe „KarriereStart“ vertreten. Neben Fragen rund um das Thema Aus- und Weiterbildung berät die Kammer dort auch zur Existenzgründung.

Beliebtester Ausbildungsberuf war auch 2016 mit 263 neuen Lehrverträgen der des Kraftfahrzeugmechatronikers. Es folgen Friseur (169), Elektroniker (155) und Tischler (102). Im Kammerbezirk Dresden, zu dem auch die Kreise Görlitz, Bautzen, Meißen, Sächsische Schweiz-Osterzgebirge gehören, sind rund 22 500 Handwerksbetriebe registriert. (SZ/jv)

