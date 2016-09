Fast 200 Unterschriften für Meißner Bäume Noch ist das Ziel der Aktion nicht erreicht.

Wollen ein grünes Meißen mit großen, alten Bäumen: Vertreter des Bündnisses Baumschutz. © Claudia Hübschmann

Innerhalb von einer Woche hat eine Online-Petition für Meißens Stadtbäume bereits knapp ein Drittel ihres Quorums erreicht. Fast 200 Unterschriften sind seit dem Start am 6. September zusammengekommen. Benötigt werden insgesamt 610 Stimmen. Sollte diese Zahl bis 6. Oktober erreicht werden, würde der Anbieter Openpetition.de den Meißner Stadtrat um eine Aussage bitten.

Ganz konkret sind es fünf Punkte, für die das Bündnis den Meißner Oberbürgermeister Olaf Raschke (parteilos), die Verwaltung und den Stadtrat gewinnen möchte. In aller Ausführlichkeit finden sie sich in einer Online-Petition. Beispielsweise wird gefordert, Projekte wie den Trimm-Dich-Pfad oder Nordic-Walking-Pfad, in denen sich bürgerliches Engagement ausdrückt, besser zu erhalten. Auch sollten gesunde und erhaltbare Bäume nicht gefällt werden. (SZ/pa)

