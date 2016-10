Fassungslosigkeit in Berlin über Versagen der sächsischen Justiz Der CDU-Abgeordnete Wolfgang Bosbach sagt voraus, am Ende werde es in Sachsen heißen, man habe alles richtig gemacht.

„Fassungslos“ ist ein viel verwendetes Adjektiv an diesem Donnerstag. „Fiasko“, „Tragödie“, „grauenvoll“ sind Vokabeln, die sich dazugesellen. Dass die sächsische Justiz den Selbstmord eines Mannes in Haft nicht verhindern konnte, der mutmaßlich ein Selbstmordattentat vorbereitete, hat in Berlin für erhebliche Empörung gesorgt.

Der Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Thomas Oppermann, kritisierte die Arbeit von Polizei und Behörden im Fall Dschaber al-Bakr scharf. „Ich bin fassungslos über die fortgesetzten Pannen in Sachsen“, teilte Oppermann am Donnerstag mit. „Das ist eine beispiellose Aneinanderreihung von Polizei- und Justizversagen. Es fehlt in Sachsen offensichtlich jede Voraussetzung für eine professionelle Terrorbekämpfung.“

Der CDU-Innenpolitiker Wolfgang Bosbach sagte im Deutschlandfunk, es sei „immer eine Tragödie, wenn ein Mensch auf diese Weise sein Leben verliert“. Das gelte auch, wenn es sich um einen Terrorverdächtigen handele. „Aber wir verlieren auch eine wichtige Informationsquelle“, sagte Bosbach. Es gebe im Fall Al-Bakr schließlich „sehr viele offene Fragen, die wichtig gewesen wären, um die Sicherheit in unserem Lande zu gewährleisten“.

Eine Aussage Al-Bakrs wäre nach Ansicht des CDU-Abgeordneten „sehr, sehr wichtig“ gewesen. Bosbach nannte Fragen nach dem Aufenthalt Al-Bakrs in der Türkei und in Syrien, nach Kontaktleuten, nach einer möglichen Terrorgruppe in Deutschland, nach der Herkunft des Sprengstoffs. Die Hintergründe seien noch völlig ungeklärt gewesen zum Zeitpunkt des Suizides.

Bosbach wies darauf hin, es sei „ja wohl bekannt“ gewesen, dass der Häftling suizidgefährdet war. Er fürchte nun allerdings, dass die Verantwortlichen erklären werden, eigentlich sei alles richtig gemacht worden, niemand habe einen Fehler gemacht, nur das Ergebnis sei ein Drama. Als Bosbach dies am Morgen im Radio sagte, hatte die Pressekonferenz in Dresden noch nicht stattgefunden, auf der der sächsische Justizminister und der Leiter der Justizvollzugsanstalt Leipzig detailliert erklärten, alle Vorschriften seien eingehalten worden, leider sei der Häftling trotzdem verstorben.

Bundesinnenminister Thomas de Maizière, selbst ein sächsischer CDU-Politiker, äußerte sich am Donnerstag vorsichtiger. Die Ermittlungen zu dem mutmaßlich geplanten Sprengstoffanschlag auf einen Berliner Flughafen würden durch den Selbstmord Al-Bakrs erschwert. Die Vorgänge um den Tod im Justizgewahrsam müssten nun schnell aufgeklärt werden.

Der Grünen-Abgeordnete Konstantin von Notz sagte im Deutschlandfunk, es handele sich um „ein Fiasko für die sächsische Justiz“. Al-Bakr sei „so eine wichtige Informationsquelle und so ein wichtiger Zeuge“ auch für die Hintergründe des geplanten Anschlags gewesen. Der Selbstmord werfe „auf jeden Fall ein sehr, sehr schwieriges Licht auf die Justiz in Sachsen“. Notz kündigte an, der Innenausschuss des Bundestages werde sich auf einer Sondersitzung mit den Hintergründen des Falles befassen.

„Von den ersten geheimdienstlichen Informationen zu Anschlagsplanungen bis zum Tod Al-Bakrs in der JVA Leipzig ist der gesamte Fall von Ungereimtheiten und Fragen geprägt“, sagte die Grünen-Innenpolitikerin Irene Mihalic. „Wir wollen klären, welche Erkenntnisse zu Anschlagsplanungen wann tatsächlich vorlagen und ob es dazu in den letzten Tagen weitere Hinweise gab.“

Zudem solle bei der Sitzung geklärt werden, seit wann der Verfassungsschutz über Kenntnisse verfügte und ob er zu den Personen, die Al-Bakr gefesselt hatten, näher in Kontakt gestanden habe. Diese Fragen müsse Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen im Ausschuss beantworten. „Am Schluss bleibt die Frage, wie es sein kann, dass man sich bei einem mutmaßlichen Selbstmordattentäter anscheinend nicht darauf eingestellt hat, dass er Suizid verübt.“

