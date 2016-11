Fassadenstreit geht in nächste Runde Nach Nachbarschaftszwist reißen Bauarbeiter eine Häuserfront ab. Was anschließend passiert, ist kurios – und macht ratlos.

Mitarbeiter des Bauunternehmens Wunner haben Ende letzter Woche die Fassadenteile am Haus an der Dresdner Straße 95 entfernt. Dennoch droht neuer Ärger. © Claudia Hübschmann

An vielen Stellen der Stadt wird gebaut. Denn Wohnraum werde benötigt, der mit seiner Qualität neue Bewohner in die Stadt lockt. Doch während an neuen Eigenheimstandorten der Einbau moderner Wärmedämmung Standard ist, gibt es an der Dresdner Straße 95 den unrühmlichen Fall, dass hier ein auf das Nachbargrundstück überragendes, intaktes Fassadenteil samt Dämmung abgerissen werden musste. Dem vorausgegangen war ein Nachbarschaftsstreit zwischen dem Winzer Steffen Schabehorn und der Meißner Familie Golze (SZ berichtete).

Mal ging es um lose Dachziegel, die vom Grundstück des Sörnewitzers einen nicht gewünschten Weg genommen hatten, mal gab es gegenseitige Anzeigen wegen Hausfriedensbruchs oder Verstoßes gegen das Datenschutzgesetz.

Denn: Unter Vortäuschung, das nachbarliche Anwesen gehöre ihm, hatte sich Schabehorn Bauunterlagen im Meißner Bauarchiv besorgt. Mit diesen wollte er vor Gericht beweisen, dass der zwecks Dämmung vorgenommene Fassadenanbau der Golzes aus den 1990er Jahren unrechtmäßig erfolgt sei und auf sein Grundstück übergreife. „Seit diesem Vorfall wussten wir, dass Herr Schabehorn jegliche Energie darauf verwenden wird, uns das Leben schwer zu machen, sogar mit unlauteren Mitteln“, sagt Dorothea Golze. Die 68-Jährige hatte zusammen mit ihrem Mann bis zuletzt versucht, den Abriss der Dämmung, die ein paar Zentimeter übersteht, zu verhindern. Doch laut einem Gerichtsurteil ist die Forderung des Nachbarn rechtmäßig.

Deshalb rückten am vergangenen Freitag tatsächlich die Bauleute an, um die Dämmung abzumontieren und damit den Bedingungen Schabehorns nachzukommen. Um den dafür nötigen Platz zu gewährleisten, hätte der Coswiger Winzer eigentlich einen angrenzenden Schuppen abreißen lassen müssen. Lange hatte sich aber gar nichts getan.

Erst nach einem Anwaltsschreiben, dass die Arbeiter am 9. November anrücken würden, wurde Schabehorn tätig. Zumindest einen Teil des Schuppens hatte er entfernen lassen, so dass die Baufirma ihre Arbeit tun konnte. Bis vergangenen Freitagabend war die Dämmung verschwunden. Damit hätte der Nachbarschaftsstreit beendet sein können. Doch weit gefehlt. Neuer Stein des Anstoßes ist die Ablagerung des beim Abriss entstandenen Materials. Dieses hatten die Arbeiter in einen Zuweg zum Haus des Winzers abgelegt. Der Zuweg gehört allerdings zum Grundstück der Familie Golze. „Zu unserer Überraschung haben wir, die von uns beauftragten Bauleute und unser Anwalt vor wenigen Tagen Post von Herrn Schabehorn bekommen. Darin droht er uns mit einer Anzeige wegen Hausfriedensbruchs“, so Dorothea Golze. Der Grund sei der unrechtmäßig auf sein Grundstück abgeladene Bauschutt. Stimmt doch gar nicht, dachten sich die Golzes. Doch als sie am 13. November einen Blick auf die entfernten Baumaterialien werfen wollen, befinden sich diese plötzlich tatsächlich auf dem Schabehorn‘schen Grundstück.

Er habe die Reste der Fassade in Abwesenheit der Nachbarn einfach zu sich rüber geräumt, sagt Dorothea Golze. „Nur so kann er den Vorwurf des Hausfriedensbruchs ja aufrechterhalten.“ Dass es sich so abgespielt hat, könnten Nachbarn und Beteiligte der Baufirma bezeugen. Deshalb erwägen wiederum die Golzes den einfallsreichen Winzer anzuzeigen, habe dieser sich für seine Umräum-Aktion doch unerlaubt auf ihr Grundstück gewagt. Ein Ende im Nachbarschaftsstreit an der Dresdner Straße ist damit auch nach dem erfolgten Fassadenabbruch nicht in Sicht.

