Fassadenstreit am Hafen beendet Am Neustädter Elbufer wird bald ein erster Abschnitt gebaut. Vorher verschwand ein Turm, ohne dass es jemanden stört.

Die überarbeitete Fassade für die Eckbebauung am Neustädter Elbufer sieht eine Dreiteilung vor. © Visualisierung: Max Wiessner GmbH

Die wichtige Nachricht erhielt Frank Wießner Ende September: Die Baugenehmigung für den Auftakt seines Projektes „Hafen“ ist da. Während es bei den benachbarten Vorhaben Hafencity der USD Immobilien GmbH und Marina Garden von Regine Töberich aus dem einen und anderen Grund doch gehörig klemmt, hat Wießner inzwischen für „01“ grünes Licht.

Anfang nächsten Jahres will der Dresdner Unternehmer zwischen Leipziger Straße und Neustädter Elbufer mit Bauen beginnen. Zuvor musste allerdings abschließend geklärt werden, welches Erscheinungsbild sein Eckgebäude an der Ufer-/Hafenstraße haben soll, das direkt an Häuser aus der Gründerzeit anschließt. Den Turm, der ursprünglich über dem mittleren Teil ragte, wollte das Stadtplanungsamt nicht.

Mit dem Ergebnis ist Wießner trotzdem sehr zufrieden, er spricht in diesem Zusammenhang von einem „Dreiklang“ und meint ein Ensemble aus drei architektonisch eigenständigen Fassaden. Auffallend ist besonders der mittlere Teil, der um die Ecke gebaut wird: die moderne Interpretation eines klassischen Stadthauses. Der Anstrich wird sandsteinfarben. In den Sockel kommen Schaufenster, um die abgerundete Ecke zu betonen. In der Hafenstraße wird die benachbarte Fassade auberginefarben geputzt. Auf diesen Teil kommt ein Mansarddach. Die kleinen Balkone werden abgerundet. Auf dieser Gebäudeseite wird auch die Zufahrt zur Parkebene eingerichtet, die sich aus Hochwasserschutzgründen nicht nur in der Tiefgarage, sondern auch im Erdgeschoss befindet. Der moderne Part an der Uferstraße wird zweifarbig. Während der gerasterte Sockel in einem Petrolton gestrichen wird, ist der Wohnbereich darüber mit den französischen Fenstern, die bis zum Boden reichen, eher grün.

In dem gesamten Ensemble sollen 40 Wohnungen entstehen, wobei sich die Anzahl noch ändern kann. Denn es ist möglich, einzelne Wohnungen zu größeren zusammenzulegen, erklärt Frank Wießner. „Ein Viertel ist bereits verbindlich reserviert.“ Er ist optimistisch, auch den Rest der Eigentumswohnungen verkauft zu haben, wenn das Haus steht. Für den Auftakt des Projektes „Hafen“ investiert die Max Wiessner Baugeschäft GmbH rund zehn Millionen Euro. Wenn er alle weiteren Grundstücke bis zum nächsten Altbau an der Uferstraße besitzt, will er es fortsetzen.

