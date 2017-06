Fassade der Schule wird saniert

Die Stadt Altenberg möchte die Sanierung der Grundschule Lauenstein abschließen. Der Stadtrat vergab in seiner jüngsten Sitzung die Bauleistung zur Ausbesserung der zwei noch unsanierten Fassadenseiten.

Den Putz wird die in Lauenstein tätige Firma Bau Zier in Ordnung bringen. Das Unternehmen gab bei der Ausschreibung mit rund 51 000 Euro das wirtschaftlichste Angebot ab. Daran beteiligt hatten sich zwei Firmen. Wie die Verwaltung weiter informierte, handelte es sich bei der Ausschreibung um die zweite. Bei der ersten ging nur ein Angebot ein, und das sei zu hoch gewesen. Mit den Arbeiten an der Fassade werde man in den Sommerferien beginnen, sagt Bauunternehmer Heiko Zier auf Nachfrage. Dazu werde das Gerüst, das derzeit noch am Hort steht, umgestellt.

Auch dort wird derzeit gebaut. Um zügig voranzukommen, ermächtigte der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung Bürgermeister Thomas Kirsten (Freie Wähler), die Aufträge für die Erneuerung der Elektro- und Sanitäranlagen zu vergeben, da der nächste Stadtrat erst Mitte Juni zusammentritt. Auch bei diesem Los wurden die Arbeiten zum zweiten Mal ausgeschrieben. In der ersten Runde wurden laut Stadt keine Angebote eingereicht. (SZ/mb)

zur Startseite