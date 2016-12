Fassade der alten Burgker Schule fertig

Beim Umbau der alten Stiftsschule an der Burgker Straße zu einem Wohnhaus für pflegebedürftige Menschen sind deutliche Fortschritte zu erkennen. In den vergangenen Tagen wurden die Gerüste an der Fassade abgebaut. Der Blick auf das Gebäude ist nun wieder frei. Das Unternehmen ZF Freital Immobilien und Verwaltung hatte die Immobilie von der Stadt gekauft und investiert nun insgesamt rund vier Millionen Euro. Im umgebauten Schulhaus sowie in einem Neubau, der anstelle der bereits abgerissenen Turnhalle entsteht, werden 50 Wohnungen eingerichtet. Die ZF vermietet die relativ kleinen, barrierefreien Ein-Zimmer-Wohnungen, die mit einem Küchenanschluss und Bädern ausgestattet sind. Zusätzlich kooperiert das Unternehmen mit dem Pflegedienst IPS aus Dresden. Wer will, kann sich bestimmte Dienstleistungen dazubuchen.

Wie Tina Zander, Gesellschafterin der ZF nun mitteilt, ist der Bezug des Altbaus im Februar oder März geplant. Im Mai soll dann auch der Neubau fertig sein. Derzeit finden im Altbau die letzten Bodenleg- und Fliesenarbeiten statt und der Fahrstuhl wird eingebaut. (SZ/win)

zur Startseite