Fassade bröckelt am Kinderzentrum Das Denkmal in Dorfhain wird derzeit saniert – mit Überraschungen. Ob bis zum Fest alles fertig ist?

Für die Modernisierung des Kinderzentrums in Dorfhain sind nun mehr Arbeiten erforderlich als gedacht. Wie Heike Linné von der Gemeindeverwaltung erklärt, habe die Firma Keim mitgeteilt, dass sie keine Gewährleistung für ihre Fassadenfarbe übernehmen kann, solange die Westfront des Denkmals und der Bereich am Sanitärtrakt nicht neu verputzt seien. Eigentlich waren die Putzarbeiten nicht vorgesehen. Nun musste die Gemeinde eine Firma ausfindig machen, die die Arbeiten schnell durchführt. Gelungen ist dies, wie Linné mitteilt. In den nächsten Tagen wird die Westseite des Kinderzentrums verputzt. Rund 19 500 Euro zusätzlich kostet das die Gemeinde. Wie die Rathausspitze sagt, decken sich diese Kosten aber mit dem Finanzkonzept für die Fassadensanierung.

Neben der neuen Farbe, die denkmalschutzgerecht aufgebracht werden muss, sollen auch noch neue Holzfenster ins Haus. Ziel der Gemeinde ist es, das Kinderzentrum bis zur 666-Jahrfeier von Dorfhain, die Anfang September stattfindet, fertig saniert zu bekommen. „Wir liegen gut im Plan“, sagt Heike Linné.

