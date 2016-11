Fassade bekommt jetzt Farbe Derzeit laufen Bauarbeiten an der Oberschule Rödertal. Die kommen jetzt in die Endphase.

Seit dem Sommer wird an der Fassade und dem Dach der Oberschule in Großröhrsdorf gebaut. © Matthias Schumann

Seit dem Sommer arbeiten Bauleute an der Fassade und dem Dach der Oberschule Rödertal in Großröhrsdorf. Damit will der Kreis als Eigentümer des Gebäudes auch einen spürbaren Energiespareffekt erzielen. Der Bau kommt jetzt in die Endphase. So fehlen noch frische Farbe und Jalousien. In den vergangenen Monaten wurden Wände und Keller abgedichtet, das Dach neu eingedeckt und die Fassade gedämmt. Eigentlich sollte schon Ende des Vormonats der Bau beendet werden. Nach den Informationen des Landratsamtes habe es aber einige Überraschungen während der Arbeiten gegeben. So waren zusätzliche Maßnahmen zur Sicherung der Tragkonstruktion nötig. Der tatsächliche Zustand der Außenwände und der Beton-Dachbinder, konnte erst im Bauverlauf festgestellt werden, nachdem der Putz abgebrochen und das Dach abgedeckt war. Auch die Einbeziehung des Denkmalschutzes wegen des Reliefs an der Schule, habe eine Verzögerung gebracht. Zudem habe starker Regen den Bau behindert. Im Sommer 2017 soll noch die Heizungsanlage erneuert werden. (szo)

zur Startseite