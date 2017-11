Faschingsverein kürt neuen Präsidenten Gleich drei Posten werden am Sonnabend in Geising vergeben. Davon sind aber zwei nur auf ein paar Wochen beschränkt.

Thomas Langner (41) arbeitet als Großhandelskaufmann und ist neuer Präsident des Geisinger Ski- und Eisfaschings. © privat

In ein paar Stunden werden die Geisinger Narren die Macht an sich reißen. Pünktlich um 11.11 Uhr wollen sie am 11.11. vor dem Ratkeller den Rathausschlüssel in Empfang nehmen. Dazu wird Bürgermeister Thomas Kirsten erwartet. Nimmt er die Einladung an – was zu erwarten ist –, wird er sich einer närrischen Aufgabe stellen müssen. Anders als in den Vorjahren wird es keinen Präsidenten geben, der die närrische Machtübergabe managt. Denn bei den Geisinger Narren gibt es ein „Machtvakuum“, weil der langjährige Präsident Thomas Zechel im Sommer sein Amt niedergelegt hat und der neue – der bisherige Außenminister Thomas Langner – erst am Sonnabend in sein neues Amt eingeführt wird. Für Zechels Nachfolger ist das kein Problem, sagt er auf Nachfrage. „Ich leite die Übernahme als designierter Präsident.“

Er hofft, dass viele Besucher zum Ratskeller kommen. Erstmals wird hier eine Liveband spielen. Wie in den Vorjahren wird am Vormittag auch das Schulprinzenpaar gekrönt. Am Abend geht die Party im Leitenhof weiter. 19.30 Uhr beginnt hier die Prunksitzung, in der das neue Prinzenpaar gekürt wird, das wie das Schulprinzenpaar am Aschermittwoch abdanken muss. „Wir haben ein zweistündiges Programm vorbereitet“, sagt Langner.

Prunksitzung im Leitenhof, 11. November, Beginn 19.30 Uhr (Einlass 18.30 Uhr); Eintritt: 12,50 Euro (im Vorverkauf 11 Euro), nach dem Programm: 8 Euro

