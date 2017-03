Faschingsräuber in der Fami Mit einem speziellen Theaterstück haben die Mitarbeiter ihre Gäste überrascht.

Bühne frei für die Räuber im Zauberwald in der Fami. © privat

Etwa 15 haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Familienzentrums in Altkötzschenbroda sowie mitwirkende Kinder haben den etwa 130 Faschingsbesuchern am Dienstagnachmittag die Geschichte „Im Zauberwald, da sind die Räuber los“ präsentiert. Dieses kleine Theaterstück von etwa einer halben Stunde Dauer wurde vom Fami-Team in eigener Regie geschrieben, geprobt und umgesetzt, schreibt Maria Berg-Holldack von der Projektleitung. Es sei in jedem Jahr mit viel Fantasie, Zeit und Kraft verbunden, den Kinderfasching zu organisieren.

Das Familienzentrum hatte sich an diesem Tag in ein besonders buntes Haus mit einem farbenfrohen Programm für Kinder, Eltern, Großeltern, Tanten, Onkel und Freunde verwandelt. Nach dem Theaterstück konnten sich alle am Feuer mit Knüppelkuchen stärken und einen Räuberparcours absolvieren. Außerdem war an verschiedene Bastelmöglichkeiten gedacht. So konnten die Kinder den Zauberstein bemalen und sich am Gipsmatschen erfreuen, informiert Maria Berg-Holldack. (SZ/IL)

