Faschingsparty ausverkauft Für den 80er/90er-Jahre-Fasching im Volksheim sind alle Karten weg. Überhaupt ist die Nachfrage in Lomnitz groß.

Im Volksheim Lomnitz wird Fasching gefeiert. © Thorsten Eckert

Lomnitz. Wenn der Lomnitzer Carnevals Club (LCC) einlädt, ist das Volksheim voll. Manchmal so voll, dass keiner mehr reinkommt. Am Sonnabend, dem 3. Februar, ist das wieder der Fall. Nach Angaben des Vereins ist der 80er/90er-Jahre-Fasching restlos ausverkauft. Wer den LCC in Aktion erleben möchte, sollte sich Karten für den darauffolgenden Sonnabend, den 10. Februar, sichern. Ab 19 Uhr steigt dann die nächste Faschingsparty unter dem Motto „Der LCC ist jetzt komplett mit Computer, Smartphone, Internet“. Restkarten gibt es im Vorverkauf bei Bosch Car Service Grünberg, Kantor-Pech-Straße 10A in Lomnitz oder online über die Homepage des LCC.

Überhaupt haben die Lomnitzer an dem Wochenende ein volles Programm. Am 10. Februar sind sie ab 14 Uhr beim Königsbrücker Faschingsumzug dabei und am Sonntag ab 12.30 Uhr bei der Gardetanzschau und anschließend beim großen Faschingsumzug in Radeburg. (szo)

