Faschingsklub hat Umzug nicht bereut

Der Faschingsklub von Reinhardtsgrimma hat nach mehr als 20 Jahren wieder im Erbgericht Reinhardtsgrimma Fasching gefeiert. „Das Haus war voll“, sagt Klubchef Reinhard Pusch. „Es lief besser als gedacht“, gesteht er. Denn anfangs gab es Vorbehalte gegen den nicht ganz freiwilligen Umzug von der Mehrzweckhalle in das Erbgericht. Einziges Manko im Erbgericht: Beim Aufbau war es etwas kühl, sagt Pusch.

Nach der Premiere mit dem Kinderfasching und der ersten Faschingsdisco am vergangenen Wochenende stehen nun zwei weitere Veranstaltungen an. Am Freitag ist Seniorenfasching, am Sonnabend steigt die zweite Faschingsdisco. Der Fasching der Reinhardtsgrimmaer steht unter dem Motto: „Der Faschingsclub zieht um …“ Dazu haben die Macher ein gut 1,5-stündiges Programm auf die Beine gestellt, das in drei Blöcken gezeigt wird. (SZ/mb)

Seniorenfasching, Freitag, 17 Uhr;

2. Faschingstanz, Sonnabend, 19 Uhr

