Faschings-Premiere in neuer Halle

© Symbolfoto: dpa

Ullersdorf. Die Vorfreude ist schon zu spüren, der Vorverkauf hat begonnen: Im Februar wird der beliebte Ullersdorfer Fasching seine Premiere in der neuen Mehrzweckhalle feiern! Und es wird gleich mal kriminell zugehen. Unter dem Motto „Tote Augen, steife Glieder – Ullersdorf im Krimifieber“ werden Miss Marple und James Bond erwartet; und auch die Olsenbande könnte vorbei-schauen. Die „Faschingsmacher“ vom Dorf- und Jugendclub wollen noch nicht allzu viel verraten, haben sich aber wieder jede Menge ausgefallene und witzige Programmszenen einfallen lassen, wie es in der Ankündigung heißt. „Wir sind schon ein wenig aufgeregt, wie es den Gästen am neuen Aufführungsort gefallen wird“, so Dorfclub-Chef Alexander Meyer. Die Tickets gibt’s ab sofort in der Bäckerei Nitzsche in Ullersdorf und beim Getränkehandel Ulbricht in Großerkmannsdorf. (SZ)

Die Termine der Abendveranstaltungen: Sonnabend 3., 10. und 17. Februar jeweils 20 Uhr und am Faschingsdienstag, dem 13.2., 20 Uhr. Einlass jeweils 19 Uhr. Kinderfasching am Sonntag 4.2. und Faschingsdienstag 13.2. jeweils 15 Uhr, Seniorenfasching am 18.2. um 15 Uhr.

zur Startseite