Fasching mit Jolly Jumper Der KKC in Spitzkunnersdorf lässt zünftig feiern – am Sonntag gleich weiter. Diesen und weitere Veranstaltungstipps findet man unter www.sz-veranstaltungskalender.com.

Die Faschingssaison des „Kunnerschdurfer Karnevalclubs“ schreitet mächtig voran, in der 35 Saison lautet das Motto: „Der Knecht der Magd das Röck´l rafft, der KKC macht Landwirtschaft“. Nach dem Gummistiefelfasching am vergangenen Sonnabend mit weit über 500 Gästen lädt der KKC an diesem Sonnabend zur nächsten Party in den Gerichtskretscham Spitzkunnersdorf ein. Diesmal wird die Bautzener Partyband Jolly Jumper für Stimmung auf dem Bauernhof sorgen und ihn so richtig aufmischen. Los geht es 18:29 Uhr. Die Kunnerschdorfer Narren kündigen an: „Das wird ein rauschendes Fest, verlasst euch drauf. Natürlich geben wir auch unser Programm zum Besten, es werden also nicht nur die Tanzschuhe beansprucht, sondern auch die Lachmuskeln beackert.“ Und politisch, so verspricht es Daniel Haselbach, seit 2009 Präsident des Kunnerschdurfer KC, garantiert nicht: „Wir suchen bewusst keine politischen Themen aus. Davon hören die Leute tagtäglich genug.“

Die Pause nach der Party ist kurz – fast könnte man sie ganz weglassen: Am Sonntag startet 9.30 Uhr unter dem Motto: Das frühe Huhn findet den Korn“ ein zünftiger Faschingsfrühschoppen. Die Grenzlandmusikanten werden das Gehöft mit Musik versorgen, wobei Hopfenkaltschale und zu Mittag Speisen aus der Bauernküche gereicht werden. Die Veranstaltung beginnt 19 Uhr, der Eintritt kostet zehn Euro.

