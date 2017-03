Fasching mit Folgen

Strehla. Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall am Rande einer Faschingsveranstaltung in Strehla, bei der zwei Männer verletzt wurden. Die beiden Männer im Alter von 30 und 32 Jahren hatten am Freitag, 24. Februar, die Veranstaltung im Lindenhof besucht. Vorm Gebäude gerieten sie der Polizei zufolge in Streit mit zwei Unbekannten. Dabei erlitt der 30-Jährige schwere Verletzungen und kam ins Krankenhaus. Der 32-Jährige wurde leicht verletzt. Nun fragt die Polizei: Wer hat die Auseinandersetzung beobachtet? Wer kann Angaben zu den beiden unbekannten Schlägern machen? (SZ)

Hinweise an die Polizei unter 0351-4832233

