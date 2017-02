„Fasching ist Fasching – und keine Politik“ Gut 50 Umzugswagen, Tausende Zuschauer, Berge von Konfetti: Beim Strehlaer Carnevals Club ist man kaputt – und zufrieden.

Thomas Münch ist Sprecher des Strehlaer Carnevals Clubs, dessen Saison das Motto „Ganz Strinks – ein Jahrmarkt“ hat. © Sebastian Schultz

Herr Münch, in den Karnevalshochburgen Westdeutschlands steht dieses Jahr das Thema Sicherheit ganz hoch im Kurs. Wie war das bei Ihnen in Strehla?

An der Spitze des Umzugs sind Polizisten zu Pferde unterwegs gewesen. Sonst war die Polizei vor allem zum Absperren im Einsatz – nicht mehr, als sonst auch.

In der Stadt wird gerade reichlich gebaut. Kam der Umzugszug überhaupt auf der gewohnten Route durch?

Ja, das hat super geklappt! Der Umzug lief bombig! Die Strecke war überall gut besucht, der Marktplatz voll. Es waren geschätzt 11 111 Besucher in Strehla!

Das Motto der Saison lautet „Ganz Strinks – ein Jahrmarkt“. War die Politik in Zeiten von Merkel und Trump auch ein Thema?

Weniger. Ich finde: Fasching ist Fasching – und keine Politik.

An den Umzug schließt sich direkt der Rosenmontag an: Wie geht die 41. Saison beim Strehlaer Carnevals Club jetzt weiter?

Am Montag steigt um 20.11 Uhr der Rosenmontagsball im Strehlaer Lindenhof. Dafür gibt es auch noch Karten. Und am Dienstag um 14.11 Uhr ist an gleicher Stelle Kinderfasching. Dafür ist kein Vorverkauf nötig. Und dann kommt ja schon der Aschermittwoch, mit dem der Fasching vorbei ist. Danach richten wir nur noch eine Veranstaltung für Sponsoren und Helfer aus. Aber gleichzeitig schauen wir dann schon auf die nächste Saison!

Das Gespräch führte Christoph Scharf.

