„Fasching ist eine ernsthafte Sache“ Kein Prinzenpaar, keine Auftaktveranstaltung im vorigen Jahr. Manche sagten den Lommatzscher Karneval schon tot. Der Präsident widerspricht.

Der LCC hat in diesem Jahr wieder ein Prinzenpaar, auch wenn es nicht aus Lommatzsch stammt. Peggy I. aus dem schönen Jahnatal und Maik I. aus dem Tiefen Loch kommen aus Obergroßsteinbach.

Henry Nietzold ist der Präsident des Lommatzscher Carnevals Clubs. Der 52-Jährige aus Schallhausen wurde für vier Jahre gewählt.

Der Lommatzscher Karneval lag im vergangenen Jahr am Boden. Nur 20 Eintrittskarten wurden für die Auftaktveranstaltung verkauft, sie wurde schließlich abgesagt. Und erstmals in 44 Jahren fand sich niemand bereit, das Prinzenpaar zu geben. Kein guter Start für den Präsidenten Henry Nietzold. Seit zwei Jahren steht der 52-Jährige aus Schallhausen, der in einer Förderschule unterrichtet, dem Verein vor.

Herr Nietzold, wo bitte liegt Schallhausen?

Es gehört zur Gemeinde Mochau. Wenn man von Lommatzsch nach Döbeln fährt, kommt man dran vorbei.

Wie kommt ein Schallhausener dazu, Präsident des Lommatzscher Carnevals Clubs zu werden?

Na, so ganz unbeleckt bin ich ja nicht, was Fasching betrifft. Ich war jahrelang im Vorstand des CCM Westewitz in Hochweitzschen,

Und wieso Lommatzsch?

Ich habe acht Jahre in Lommatzsch gearbeitet, kannte den vorherigen Präsidenten. Er sprach mich an, ob ich nicht den Lommatzscher Faschingsprinzen geben wollte.

Und?

Ich sagte zu. Allerdings konnte ich meine Frau nicht überreden, Faschingsprinzessin zu werden. Deshalb habe ich mir eine andere Prinzessin gesucht. Nur für den Fasching natürlich.

Ist Ihre Frau ein Faschingsmuffel?

Nein, überhaupt nicht. Aber so im Rampenlicht stehen, das wollte sie dann auch nicht. Sie ist eine leidenschaftliche Tänzerin. Wir haben in Mochau 27 Jahre Tanzsport gemacht. Und beim Tanzen haben wir uns auch kennengelernt.

Aber Sie wollten Prinz sein?

Ja, es hat mir Spaß gemacht. Und ich hätte es noch ein zweites Mal getan. Ging aber nicht. Inzwischen war ich Präsident, und als solcher kann ich ja nicht gleichzeitig der Prinz sein. Mein Vorgänger hatte mich schließlich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, das Präsidentenamt zu übernehmen. Ich habe mich schwergetan, das war so nicht geplant. Doch dann fand sich niemand anderes.

Was wäre dann passiert?

Schlimmstenfalls hätte sich der Verein auflösen müssen, wenn sich kein Präsident findet.

Sie sind also der Retter des Lommatzscher Carnevalsclubs?

Ach, so hoch möchte ich das nicht hängen. Ich habe schließlich zugesagt, weil Fasching mein Leben ist. Schon als Kind bin ich zu jeder Veranstaltung gegangen.

Mit Veranstaltungen sah es ja zumindest im vergangenen Jahr nicht so gut aus in Lommatzsch.

Der Auftakt im November musste mangels Interesse ausfallen, aber mit den anderen Veranstaltungen waren wir zufrieden. Auch wir haben ein Generationsproblem. Viele DDR-Faschingsgänger sind inzwischen zu alt. Aber ich sehe einen Trend, dass es aufwärtsgeht.

Woran machen Sie das fest?

Nach der Schlüsselübergabe in diesem Jahr haben wir eine Party im Festzelt gemacht, es waren rund 250 Leute da. Die Party mit Musik der 80er und 90er Jahre ist bei den Leuten prima angekommen. Mut macht mir auch das Engagement, der Zusammenhalt unserer Mitglieder, die immer neue Ideen haben.

Die besten Ideen nützen nichts, wenn zu wenige Besucher kommen.

Das sehe ich nicht so. Wenn man gutes Programm macht, kriegt man auch die Leute ran.

Wo liegt bei Ihnen die „Schmerzgrenze“, wie viele Besucher müssen kommen, damit sich der Abend rechnet?

Mindestens 60 Leute müssen es im kleinen Saal des Schützenhauses schon sein, im großen wenigstens 100. Die Karten müssen im Vorverkauf weggehen. Die Hoffnung, dass am Abend noch spontan recht viele Leute kommen, ist trügerisch. Darauf können und wollen wir uns nicht verlassen.

Sind Sie auch privat ein lustiger Mensch?

Humor und ein Lächeln sind mir wichtig, ich kann aber auch ziemlich ernst sein. Fasching ist schließlich eine ernsthafte Angelegenheit, harte Arbeit.

Der Löthainer Karnevalsverein hat sich aufgelöst, weil es sowohl an Mitgliedern als auch an Besuchern mangelte. Denken Sie über einen Zusammenschluss mit einem anderen Verein nach?

Nein. Bis jetzt kommen wir mit unseren 90 Mitgliedern, davon 80 Prozent aktive, gut hin. Fusionen von Faschingsvereinen halte ich für sehr schwierig. Der Fasching ist nun mal etwas sehr Lokales, die Witze auf die jeweilige Region abgestimmt.

Sind ihre Kinder eigentlich auch Faschingsgänger?

Unser Sohn Norman auf jeden Fall, er ist in Hohnstein bei der Saalpolizei. Tochter Heike dagegen ist ein totaler Faschingsmuffel. Da kann man nichts machen.

Der Lommatzscher Verein besteht jetzt 45 Jahre. Wird es das 50-jährige Bestehen geben?

Natürlich, davon bin ich überzeugt. Dafür spricht auch unser diesjähriges Motto: „Mit 45 nichts für die Gruft - der LCC geht in die Luft.“ Das soll auch heißen: Wir steigen wieder auf.

Das Gespräch führte Jürgen Müller.

