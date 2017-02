Fasching in Schirgiswalde – das Video Tausende haben am Sonntag beim Karnevalsumzug auf den Straßen gefeiert. Was alles los war, zeigt unser Film.

Auch Nussknacker zogen durch die Straßen. © Uwe Soeder

Dem besonderen Anlass angemessen war der Faschingsumzug, der am Sonntag Tausende auf die Straßen Schirgiswaldes lockte. Zum 35. Jubiläum des örtlichen Faschingsclubs bot das Spektakel reichlich 80 mit viel Aufwand und beeindruckendem Einfallsreichtum gestaltete Bilder. Schätzungsweise an die 10 000 Zuschauer – viele davon ebenfalls kostümiert – hatten ihren Spaß daran. Die etwa 1 000 Teilnehmer widmeten sich dem Weltgeschehen, der bundesdeutschen Politik und auch so manchem lokalen Problem.

Lokale und regionale Themen wie die Straßenumbenennungen in der Stadt Schirgiswalde-Kirschau oder der Wolfsschutz in der Lausitz wurden ebenso aufs Korn genommen wie die große Politik. So fehlten weder Angela Merkel noch Donald Trump. (szo)

