Fasching der Generationen Der Schrebitzer Carneval-Club hatte zum traditionellen Abschluss der närrischen Saison eingeladen.

Anneliese Dietrich und Lena, die bei den Bienchen tanzt. © André Braun

Schrebitz. Von begeisterten Omas, Opas und Eltern bestaunt und beklatscht zeigen die Bienchengruppe und die Funkenmariechen ihre Tänze. Zum Abschluss der Faschingssaison hat der Schrebitzer Carneval-Club zum Generationenfasching eingeladen.

Mit dabei sind Anneliese Dietrich und ihre Enkelin Lena Lohse. „Beim Schrebitzer Fasching bin ich immer dabei“, sagt die 66-Jährige. Ihre Tochter Peggy Dietrich-Lohse ist die Vorsitzende des Carneval-Clubs und auch Schwiegersohn Thomas Lohse ist im Club aktiv. „Durch die Kinder kam ich dazu“, meint Dietrich. Die ganze Familie, bis auf ihren zwölfjährigen Enkel Maximilian, ist faschingsbegeistert. Die vierjährige Lena tanzt bei den Bienchen, der jüngsten Gruppe des Carneval-Clubs mit und die 18-jährige Enkelin Karina ist in der Funkengarde. Nur fürs Verkleiden ist Anneliese Dietrich nicht: „Ich setze nur einen Hut auf.“ Obwohl sie nicht Mitglied ist, engagiert sie sich für den Verein. „Ich erledige die Buchhaltung“, sagt sie.

„Der Generationenfasching ist traditionell immer am Sonnabendnachmittag nach Aschermittwoch“, sagt Thomas Lohse. „Da können auch die Omas mit ihren Enkeln kommen.“ Gezeigt wird bei der Veranstaltung noch einmal das gesamte Programm. Das steht in dieser Saison unter dem Motto: „Uns gehen die Kranken niemals aus“, der SCC im Krankenhaus“. Das Prinzenpaar ist bei der Veranstaltung mit dabei. Die Tanzgruppen des Clubs zeigen ihre Gardetänze und es gibt Sketche rund ums Krankenhaus. (he)

