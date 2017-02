Fasching bleibt tierisch Auch nach dem Unfall beim Sebnitzer Stadtfest findet der Faschingsumzug mit Pferden statt – mit erhöhter Vorsicht.

Ein ähnliches Bild wie deses wird sich den Besuchern des Sebnitzer Faschingsumzugs auch dieses Jahr bieten. © Frank Baldauf,

Wenn am Dienstag der große Faschingsumzug durch die Sebnitzer Innenstadt zieht, können sich alle Närrinnen und Narren auf den gewohnten Anblick freuen. Der Großteil der Wagen wird nach wie vor von Pferden gezogen, nicht von Traktoren. „Es wird auch weiterhin einen Faschingsumzug mit Pferden geben“, sagt Bernd Leuner, der Vorsitzende des Faschingsvereins Buchberg. Ohne die Pferdefuhrwerke hätte der Verein den traditionellen Umzug nicht veranstaltet – weder der Verein, noch die Stadtverwaltung hätten einen Umzug ohne Pferdekutschen gewollt. Das Thema war aufgekommen, nachdem es im Juni am Rande des großen Festumzugs zur 775-Jahr-Feier in Sebnitz einen Unfall gegeben hatte. Als der Umzug bereits an seinem Endpunkt am Busbahnhof angekommen war, gingen zwei Pferde durch. Ein damals 72-jähriger Festbesucher wurde dabei schwer verletzt.

Kurz vor Weihnachten gab es deshalb einen Gesprächstermin mit den Organisatoren des Faschingsumzugs sowie des Lichtenhainer Blumenfests im Sebnitzer Rathaus. Es ging darum, alle Beteiligten noch einmal für das Thema zu sensibilisieren. Die Organisatoren der Umzüge hätten aber auch in der Vergangenheit schon alles für die Sicherheit getan, erklärte Oberbürgermeister Mike Ruckh (CDU) nach dem Termin. Auch mit Traktoren anstelle von Pferdekutschen könnten Unfälle passieren.

Der Buchbergverein hat trotzdem reagiert und zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen ergriffen. „Wir haben mit allen Fuhrwerksbesitzern gesprochen“, sagt Vereinschef Bernd Leuner. Das Ergebnis: Für jedes Pferdegespann gibt es beim diesjährigen Umzug eine zusätzliche Begleitperson, die vorn neben den Tieren herläuft. Das kostet den Verein zwar etwas mehr Geld. „Aber die Sicherheit geht vor“, sagt Leuner. Der Faschingsverein ruft auch alle Umzugsbesucher auf, genügend Abstand zu den Tieren zu halten und sie nicht zu erschrecken oder gar Knaller zu werfen. Das Tauwetter der vergangenen Tage kommt den Organisatoren entgegen: Die Schneeberge im Stadtgebiet sind weggeschmolzen, dadurch ist mehr Platz auf den Straßen, es besteht keine Rutschgefahr.

Insgesamt gehen am Dienstag 13 Wagen auf die Strecke, elf davon sind Pferdefuhrwerke, nur zwei motorisiert. Ein übergeordnetes Motto für den Umzug gibt es nicht, die Wagenbauer sollen freie Hand haben bei dem, was sie thematisieren. Verraten werden die Motive vorab nicht, nur so viel: Die Belebtheit der Sebnitzer Innenstadt wird wohl eins der Themen sein und auch Märchenhaftes soll es zu sehen geben. Einen Wagen gestaltet die Kinder- und Jugendwohngemeinschaft des DRK.

