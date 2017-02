Fasanzüchter hat Pachtvertrag gekündigt Ob der Schlösserbetrieb einem vorzeitigen Ende zustimmt, ist allerdings noch offen. Eine Auskunft dazu gibt es nicht.

Ende vergangener Woche kündigte René Kreher an, sich aus der von ihm wiederbelebten historischen Fasanenzucht in Moritzburg zurückzuziehen (die SZ berichtete). Die Entscheidung des Züchters sorgt für Aufsehen. Schließlich hatte er im vergangenen Jahr in der Anlage am Fuße des Fasanenschlösschens sein zehntes Jubiläum gefeiert. Und dafür vor dem Saisonstart sogar noch eine größere Summe in neue Informationstafeln und temporäre Volieren investiert.

Bei den Verantwortlichen in der Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen gGmbH (SBG) dürfte die Entscheidung des Moritzburgers indes kaum für Überraschung gesorgt haben. Schließlich hatte es über Jahre immer wieder Gespräche und Schriftwechsel gegeben, von denen sich René Kreher Antworten erhofft hatte, wann der Freistaat dringend notwendige Investitionen in den vom Züchter gepachteten historischen Spaliergärten vornehmen will. Diese sind nicht nur für die Zucht und Tierhaltung notwendig. Das betrifft vor allem den Wiederaufbau des fehlenden Flügels des langen Bruthauses.

Zunehmend sei auch die Sicherheit für die Besucher gefährdet. „Eine Mauer ist teilweise eingestürzt, mehrere der hohen, frei stehenden Sandsteinpfeiler weisen deutliche Schäden auf“, sagt der Moritzburger.

Nach der Ankündigung, im Fasanengarten aufhören zu wollen, hat René Kreher am Wochenende nun den nächsten Schritt getan. Mit Datum vom 18. Februar habe er die offizielle Kündigung seines Pachtvertrages an Schloss Moritzburg geschickt. Mit der Bitte, zu prüfen, ob ein vorzeitiges Ende des Pachtverhältnisses möglich sei. „Denn eigentlich läuft mein Vertrag bis März 2019.“

Nachfragen der SZ, ob die Kündigung eingegangen ist, waren am Montag leider erfolglos. René Kreher wollte das Schreiben gestern auch noch persönlich im Schloss abgeben, da er es am Wochenende nur per E-Mail verschickt hatte.

