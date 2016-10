Farshid will Deutscher Meister werden Der junge Mann kam 2014 aus dem Iran nach Deutschland. Jetzt ist er einer der besten Rettungsschwimmer in Pirna.

Farshid Mahmoudi kam 2014 als Flüchtling aus dem Iran nach Deutschland. Inzwischen lebt er mit seiner Freundin in Dresden. Er schwimmt, seit er ein kleiner Junge war. © Daniel Förster

Farshid Mahmoudi kämpft sich nach vorn: Voriges Jahr verstärkte der junge Mann aus dem Iran erstmals die Wettkampfmannschaft der Pirnaer Rettungsschwimmer bei einer Deutschen Meisterschaft. Er ergänzte die Staffel. Jetzt darf er im Einzelwettkampf antreten. Mit dem 25-jährigen Iraner und dem zehnjährigen Per Odrich schicken die Pirnaer Rettungsschwimmer vom Bezirk „Obere Elbe“ der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) zwei Einzelstarter zu den Deutschen DLRG-Meisterschaften am 21. und 22. Oktober nach Würzburg in Bayern. Bei den Staffelwettkämpfen gehen außerdem die Jungs in der AK 12 sowie die Männer ins Rennen. Diese beiden Pirnaer Teams wurden im Mai in Riesa bereits Sachsenmeister.

In Würzburg stehen morgen und übermorgen insgesamt rund 1 300 der besten Rettungsschwimmer aus der ganzen Bundesrepublik im Wettbewerb. Die Aktiven eifern in fünf verschiedenen Altersklassen um Punkte und Sekunden. Farshid Mahmoudi, der aus Tonekabon am Kaspischen Meer stammt und noch vor zwei Jahren zum Nationalteam seines Heimatlandes gehörte, kann sich durchaus Chancen in den Wettkämpfen ausrechnen. (df)

