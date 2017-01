Farbträume aus Keramik Gerlinde und Jürgen Paul haben seit Kurzem ein Malstudio in Weißwasser. Dort kann sich jeder Interessierte ausprobieren.

Eine Beschäftigung, die die Fantasie anregt. Individuelle Keramiken entstehen hier im Studio in Weißwasser. © Guido Paulig

Farbträume sind im ehemaligen Musikhaus Rubin, in der Nähe des Bahnhofes, in Weißwasser zu erleben. „Ja, bei uns kann man schon einmal die Zeit vergessen“, sagt Gerlinde Paul, die mit ihrem Mann Jürgen seit etwa drei Monaten in Weißwasser in dem Gebäude in der Straße des Friedens 7 ihr eigenes Keramik-Malstudio betreibt.

Dabei geht es für ihre Kunden, die sich nach ihrer Aussage natürlich als gern gesehene Gäste fühlen sollen, vor allem darum, selbst etwas Einzigartiges zu gestalten. Jeder findet hier das Passende, um für sich oder einen lieben Menschen etwas zu erschaffen. Aus einer großen Auswahl an Rohlingen können sich die Künstler etwas aussuchen und bei der Bemalung ihrer Fantasie freien Lauf lassen. Nach dem Bemalen werden die Rohlinge im Studio glasiert und gebrannt. So entstehen in etwa anderthalb Wochen individuelle Keramiken.

Die Idee kam Gerlinde Paul beim Besuch mehrerer Studios in Dresden. Bei einer Schulung in Berlin lernte sie dann den richtigen Umgang mit dem Werkstoff und den Farben sowie die Technik des Brennens. Ihre Rohlinge bezieht sie derzeit aus Österreich, da diese nach ihrer Meinung eine ausgezeichnete Qualität zu einem fairen Preis haben. Eine selbstbemalte Keramik kostet bei ihr zehn bis 30 Euro. Darin sind der Rohling, die Farben und die Endverarbeitung enthalten. Wie Gerlinde Paul sagt, müsse man kein Meister sein, um diese Schmuckstücke gestalten zu können. Dank verschiedenster Techniken sind keine Grenzen gesetzt. „Geht nicht, gibt’s nicht“, so ihre Devise.

Ihre Angebote richten sich an alle Interessierten. Neben Kindergeburtstagen können Mädelsabende – auch mit männlicher Beteiligung – bei ihr gemacht werden. Zum Valentinstag oder Geburtstag der Liebsten können zudem Männer ihrer Kreativität freien Lauf lassen. In Planung ist ein Brennservice, bei dem zu Hause die bemalte Keramik fertiggestellt wird. Auch für Ältere könne das Malen eine sinnvolle Beschäftigung sein, berichtet Gerlinde Paul, da auch hier die Fantasie in einer geselligen Runde wieder angeregt werde. Bis zu 24 Maler können zu den Öffnungszeiten des Malstudios ihr Können testen.

Die Öffnungszeiten: Montag und Donnerstag bis Sonnabend von 13.30 bis 19 Uhr, sonntags von 15 bis 18 Uhr. Dienstag und Mittwoch ist das Studio geschlossen. Weitere Infos sind erhältlich unter 035762173747 oder farbtraeume2016@gmail.com

