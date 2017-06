Farbiges in Sparkasse

Zittau. In der Sparkasse an der Zittauer Frauenstraße 21 ist noch bis zum 28. Juni die Ausstellung „Farbige Momente“ zu sehen. Gezeigt werden Aquarelltechniken von Ingrid Flammiger, Christine Heidler, Ingrid Kunz und Hubert Kunz. Geöffnet ist die Ausstellung am Montag, von 8.30 bis 16 Uhr, am Dienstag und Donnerstag, von 8.30 bis 18 Uhr, sowie am Mittwoch und Freitag, von 8.30 bis 12 Uhr. (SZ)

