Farbiges auf Leinwand und Körper Diesmal starten Uhsmannsdorfer Karnevalisten im Lichtspielhaus in die neue Saison. Kunst auf dem Körper zeigt hingegen eine Ausstellung in Weißwasser.

zurück Bild 1 von 4 weiter Die Funken des Uhsmannsdorfer Karnevals Clubs entführen die Gäste im Saal der UKC-Arena am Sonnabendabend mit ihrem Tanz in die Welt des Orients. Im rund einstündigen Programm dreht sich alles um das Geschehen auf der Leinwand. Denn die Uhsmannsdorfer Karnevalisten besuchen zum Auftakt ihrer 34. Saison diesmal das Lichtspielhaus. Den Gästen im voll besetzten Saal hat diese Visite sichtlich Vergnügen bereitet. © Rolf Ullmann Die Funken des Uhsmannsdorfer Karnevals Clubs entführen die Gäste im Saal der UKC-Arena am Sonnabendabend mit ihrem Tanz in die Welt des Orients. Im rund einstündigen Programm dreht sich alles um das Geschehen auf der Leinwand. Denn die Uhsmannsdorfer Karnevalisten besuchen zum Auftakt ihrer 34. Saison diesmal das Lichtspielhaus. Den Gästen im voll besetzten Saal hat diese Visite sichtlich Vergnügen bereitet.

Auch in verringerte Zahl zeigt das Männerballett des UKC sein Können und erhält dafür viel Applaus.

Die Minifünkchen tanzen als kleine Harlekine zum Auftakt des Programmes auf dem Parkett der UKC-Arena.

Die Bodypainting-Künstlerinnen Marika Strobl (li.) und Manuela Methner in der Kleinen Galerie Weißwasser.

Das närrische Volk weiß, wenn seine Tollität Tim der 1. und ihre Lieblichkeit Jenny als Prinzenpaar zum bunten Treiben in die UKC-Arena einladen, dann ist Stimmung, nicht nur beim Programm, im Saal angesagt. Diesmal ziehen die beiden Hauptakteure Hildegard und Manfred die Wärme und Behaglichkeit eines gut geheizten Lichtspielhauses dem nasskalten Novemberwetter vor. Für den Inhalt des Programmes stand natürlich entsprechend des Themas so manch ein Kinohit Pate. Der vom UKC selbst gedrehte Film über den Oberlausitzer, über sein Leben, seine Sitten und Gebräuche erhielt vom Publikum spontan einen Oscar in Form von Beifallsovationen nach dem Abspann, Bei der Gestaltung der Dekoration auf der Bühne sowie des Saales konnten sich die Uhsmannsdorfer Karnevalisten auf die Unterstützung eines Kinoausstatters aus Lodenau stützen.

Marika Strobl hält alle ihre Werke mit dem Fotoapparat fest, denn ihre künstlerische Ausdrucksweise auf Gesicht sowie Körper ihrer Modelle ist nach dem nächsten Waschen oder Duschen schnell vergänglich. Seit etwa drei Jahren widmet sich die in Weißwasser lebende Künstlerin dieser ganz speziellen Kunstform. Den Anstoß dafür erhielt sie durch die Begegnung mit der Bodypainting-Künstlerin Manuela Methner aus Sagar. Die in der Kleinen Galerie ausgestellten Fotos der Modelle zeigen von ihrer künstlerischen Kreativität. Bis Ende Januar 2017 können sich nun die Betrachter selbst einen Eindruck von den Werken verschaffen.

zur Startseite