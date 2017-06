Farbenrausch und Schatzsuche

Feiern mit Farbe. Das Holi-Festival lockt am Wochenende nach Boxberg. © André Schulze

In der Lausitz lockt das Holi-Festival, in Bischofswerda starten die Karl-May-Spiele, in Bautzen wird die Nacht zum Tage gemacht – unsere Tipps zum Wochenende.

