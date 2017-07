Farbe für Holzfassade Das katholische Gotteshaus in Niesky bekommt einen neuen Anstrich. Auch in der Rothenburger Kirche laufen Sanierungsarbeiten.

Blick auf die Holzkirche am Sonnenweg in Niesky. Das 1935 erbaute Gebäude soll im kommenden Monat einen komplett neuen Farbanstrich erhalten. © jens trenkler

In einem schwarzen Hemd steht der Pfarrer der Katholischen Kirche Niesky, Krystian Burczek, vor dem hölzernen Gotteshaus am Sonnenweg und zeigt auf die unschöne Fassade. „Hier an der Südseite hat sich die Sonne am Holz am meisten zu schaffen gemacht.“ Der Anstrich bietet so keinen optimalen Schutz mehr. Aus diesem Grund sollen noch im August die Malerarbeiten starten, berichtet er. Bereits vor einigen Wochen hat er sich mit der Malerfirma und Fachleuten getroffen, um erste Farbproben aufzubringen. „Im Rahmen der Instandhaltungsarbeiten wird nicht nur die sogenannte Wetterseite erneuert. Auch der Rest des Gebäudes soll eine Auffrischung erhalten.“ Der dunkelbraune Farbton bleibt aber erhalten.

Im November 2012 wurde der Kirchbau nach umfangreichen Sanierungsarbeiten durch den Görlitzer Bischof Wolfgang Ipolt geweiht. Mit diesem Akt wurden damals die rund sechs Monate andauernden Arbeiten beendet. Im Zuge der Sanierung wurde damals bereits die zweite Glocke mit in den Turm gehoben, berichtet der Pfarrer. Nun sollen in den kommenden Wochen die letzten Arbeiten an der Aufhängung realisiert werden, sodass pünktlich zum Gottesdienst im Rahmen des Herbstfestes im September beide Glocken erklingen können. Die dafür nötige Elektrik sei bereits installiert und die Restarbeiten nehmen nur zwei bis drei Arbeitstage in Anspruch.

Auch in der zweiten Kirche der katholischen Gemeinde in Rothenburg wird seit Wochen kräftig renoviert. Hier hatte eine defekte Wasserrinne für Schäden am Gemäuer gesorgt. Derzeit sind hier sowohl Altar, Tabernakel-Säule als auch der Beichtstuhl in Folie verpackt, damit sie während der Sanierungsarbeiten keine Schäden nehmen. Nach der Isolierung der betroffenen Fundamente und der Ausbesserung des schadhaften Putzes laufen im Inneren des Hauses derzeit die Malerarbeiten.

Wie Krystian Burczek weiter berichtet, wird im Zuge dieser Arbeiten auch die veraltete Heizungsanlage durch eine sparsamere Elektroheizung ersetzt. Diese werde direkt unter die Sitzbänke montiert und solle nach der Fertigstellung besonders in den kalten Wintermonaten für ein angenehmeres Klima bei den Gottesdiensten sorgen. Schließlich soll hier keiner frieren, ergänzt der Pfarrer.

