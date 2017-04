Farbe für die Glasfachschule

Architekt Sylvio Heuer konnte 2016 das Laborgebäude beziehungsweise Ofenhaus auf dem Areal der ehemaligen Glasfachschule im Herzen von Weißwasser kaufen. Jetzt geht es um die Sanierung. In dieser Woche stimmte sich Heuer mit der Denkmalpflege ab. Bei dem Treffen ging es um den richtigen, also dem Denkmal angemessenen Fassadenanstrich. Die Gebäudehülle soll noch in diesem Jahr in einem hellen Ockerton erstrahlen. Die Tür- und Fensterlaibungen bleiben weiß. Nach der Sanierung kann in dem Gebäude gewohnt werden.

Foto: Joachim Rehle

